Доля урожая в центральной части Украины зависит от зимы — посевы развиваются с опозданием

Озимая развивается с опозданием, и теперь все зависит от зимней погоды

Дневные температуры в октябре в Черкасской области стали самыми низкими за последние 75 лет наблюдений — более +18°C не фиксировалось. При этом ночи были аномально теплыми, а осадки чрезмерными и неравномерными.

Об этом "Телеграфу" рассказалВиталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.

"Ночью температура была не ниже -1º, что является самым высоким показателем для этого периода наблюдений", — отметил он.

По словам Постриганя, дожди надоедали, но их количество существенно отличалось по области.

"На большинстве площадей выпало от одной до двух месячных норм осадков. Однако Смелянщина выделилась дефицитом — всего 70% месячной нормы, что в три раза меньше, чем в западных районах области", — объяснил он.

Тем не менее ситуация с влажностью в целом благоприятная.

"Проблем с увлажнением пахотного слоя нет, а кое-где верхние слои даже переувлажнены. В более глубоких слоях влага есть только в крайних западных районах", — добавил начальник гидрометцентра.

В Уманщине, по его словам, ситуация уникальна — в метровом слое почвы зафиксировано более 190 мм продуктивной влаги, впервые за 30 лет на конец осени.

Несмотря на короткое потепление в конце месяца, развитие озимых культур продолжает отставать.

"Сейчас основная фаза развития озимой пшеницы — всходы-третий лист. По климату уже должно было быть кущение. И в этом году возможно только на тех площадях, где в сентябре не было засухи ", — объяснил он.

Следовательно, ситуация на полях в центральной части Украины теперь будет зависеть от зимы.

"Ноябрь 2025 года прогнозируется с повышенным температурным фоном, однако кардинально изменить ситуацию он уже не сможет ", — резюмировал Виталий Постригань.