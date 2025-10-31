Он "носит" красивые усы: в Украине увидели птицу, живущую среди камышей (видео)

Самки усатых синиц отличаются от самцов тем, что не имеют характерных черных полос возле глаз

На камышах среди украинских водоемов заметили усатую синицу — удивительную птицу, чей статус в нашей стране считается "в наименьшей опасности". Однако их популяция сокращается из-за уничтожения водно-болотных угодий.

Усатую синицу удалось снять "во всей красе" фотоохотнику Александре, которая поделилась видео в TikTok. На нем можно увидеть, как птица ищет себе что поесть.

Это небольшая птица, немного меньше воробья, с длинным хвостом и рыжеватыми перьями. Самцы отличаются от самок тем, что у них белая голова и есть "усы".

Усатая синица распространена по всей Евразии, особенно у побережья Северного и Балтийского морей. В Украине гнездится преимущественно в долине Днепра и степных плавнях. Летом питается насекомыми, а зимой переходит на семена камыша.

Важно отметить, что популяция усатой синицы в Украине стремительно сокращается. Этим птицам наносят вред сжиганием камышей, осушением болот и уничтожением водно-болотных угодий — мест, где они живут и гнездятся. Дополнительно на численность вида влияют суровые зимы, во время которых гибнет большое количество особей.

Именно поэтому усатая синица занесена в Бернскую конвенцию по охране дикой флоры, фауны и природных сред обитания.

