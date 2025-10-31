Доля врожаю в центральній частині України залежить від зими — посіви розвиваються із запізненням

Озимина розвивається із запізненням, і тепер усе залежить від зимової погоди

Денні температури цього жовтня на Черкащині стали найнижчими за останні 75 років спостережень — понад +18°C не фіксувалося. При цьому ночі були аномально теплими, а опади — надмірними й нерівномірними.

Про це "Телеграфу" розповів Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

"Вночі температура була не нижче -1º, що є найвищим показником для цього періоду спостережень", — зазначив він.

За словами Постриганя, дощі надокучали, але їхня кількість істотно різнилася по області.

"На більшості площ випало від однієї до двох місячних норм опадів. Проте Смілянщина виділилася дефіцитом — лише 70% місячної норми, що втричі менше, ніж у західних районах області", — пояснив він.

Попри це, ситуація з вологістю загалом сприятлива.

"Проблем зі зволоженням орного шару немає, а подекуди верхні шари навіть перезволожені. У глибших шарах волога є лише у крайніх західних районах", — додав начальник гідрометцентру.

На Уманщині, за його словами, ситуація унікальна — у метровому шарі ґрунту зафіксовано понад 190 мм продуктивної вологи, вперше за 30 років на кінець осені.

Попри коротке потепління наприкінці місяця, розвиток озимих культур продовжує відставати.

"Нині основна фаза розвитку озимої пшениці — сходи-третій листок. За кліматом уже мало б бути кущіння. І цьогоріч можливе лише на тих площах, де у вересні не було засухи", — пояснив він.

Відтак ситуація на полях у центральній частині України тепер залежатиме від зими.

"Листопад 2025 року прогнозується з підвищеним температурним фоном, однак кардинально змінити ситуацію він уже не зможе", — резюмував Віталій Постригань.