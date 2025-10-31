Его семена токсичны, но ягоды съедобны: это дерево запретили сажать в Украине, как оно выглядит (фото)

Семена и листья дерева содержат синильную кислоту

В Украине, помимо тиса ягодного, стоит с осторожностью относиться к черемухе поздней. В ее листьях и семенах скрыт сильный токсин, способный вызвать отравление. Но опасность этого дерева кроется не только в этом.

В Instaram украинка показала ягоды черемухи поздней, но предупредила, что с косточками их употреблять нельзя. Мякоть плодов часто используется для варенья, компотов и наливок.

Как выглядит черемуха поздняя и чем она опасна

Черемуха поздняя многим известна благодаря своим сладким и ароматным ягодам, мякоть которых ценится не только за вкус, но и за полезные свойства. Однако мало кто знает, что листья, кора и семена дерева содержат синильную кислоту — сильный токсин. Незрелые плоды дерева также могут быть опасны из-за высокой концентрации ядовитых веществ.

В Украине черемуха поздняя встречается практически по всей территории страны: в лесах, на опушках, вдоль рек и в парках, предпочитая влажные и плодородные почвы. Но помимо угрозы для здоровья человека, черемуха поздняя представляет опасность и для местной флоры.

Черемуха поздняя

Как оказалось, дерево нарушает природный баланс, снижая биологическое разнообразие, поэтому министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины своим указом запретило ее использовать для создания лесных массивов и защитных полос.

"Телеграф" писал ранее, какое дерево нельзя сажать на участке. Его называют "местью соседа".