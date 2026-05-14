Забег в поддержку ветеранов с потерянными конечностями: продолжается регистрация на Go to the Future 2026

7 июня в Киеве на ВДНХ пройдет ежегодный благотворительный забег "Go to the Future" от фонда Future for Ukraine в поддержку ветеранов, которые потеряли конечности.

Забег проводится с 2024 года и уже третий год объединяет ветеранов, действующих военных, спортсменов, любителей бега, звезд шоубизнеса и всех желающих поддержать тех, кто проходит путь восстановления после потери конечностей. Бежать можно соло, с командой и даже онлайн — из любого уголка мира. Формат не подразумевает соревнования на скорость. Главная цель забега – объединить как можно больше людей вокруг поддержки ветеранов.

В программе:

Звездная эстафета с участием ветеранов с протезами и известных общественных деятелей, певцов и блоггеров.

Забег на дистанцию 5 км и 2 км.

Детские дистанции 400м и 800м.

Дистанция-сюрприз, о которой организаторы сообщат дополнительно на своей странице Instagram.

Восприятие разности людей – базовая ценность общества будущего. Именно об этом Go to the Future: маленькие действия каждого из нас — залог больших изменений. Тысячи военных и гражданских живут с последствиями войны: ампутация, потеря зрения, слуха, травмы. Ветераны с протезами ходят по тем же улицам, работают, посещают спортзал. Равное отношение и принятие разности является залогом их возвращения к полноценной активной социальной жизни.

В течение трех лет Future for Ukraine обеспечивает функциональное протезирование и восстановление для украинцев, а также реализует социальные кампании, объясняющие, что значит жить с протезом и какую поддержку ждут люди после ампутации.

В частности, это видео-работа "Возвращаю себе жизнь", созданная фондом вместе с режиссером Дашей Ши о том, каких усилий стоит ветеранам возвращения к активной жизни после ампутации. Видео рассказывает о чувствах, скрытых за несгибаемыми лицами защитников.

В прошлом году благотворительный забег собрал более 1500 участников.

Зарегистрироваться на Go to the Future-2026 можно уже сейчас на сайте проекта.

Участие для военнослужащих и ветеранов — бесплатно!

