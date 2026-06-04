Не выбрасывайте старые зарядные провода. Как их можно использовать дома

Подойдет любой кабель

Часто в квартире можно найти коробочку с ненужными проводами для зарядки. Однако им можно подарить вторую жизнь, даже если они уже не работают, а выбросить жалко.

"Телеграф" расскажет, что можно сделать с проводами и почему их лучше не выбрасывать. Заметим, что вид работы зависит от прочности и гибкости проволоки, а также от толщины и цвета.

Обычно из таких проводов изготавливают органайзеры, но есть еще несколько интересных вариантов. Одним из них может стать настенная картина или узор.

Картина на стену из проводов

Для такой картины лучше выбирать толстые и гибкие провода, они должны быть заметными. Гибкость поможет создать нужную форму или даже слово.

Необходимые материалы

Старые жесткие или полужесткие кабели.

Монтажные зажимы или крепеж.

Карандаш.

Линейка.

Холст или свободная стена.

Как делать

Очистите кабели от портов и протрите от грязи. На стене или холсте заранее нарисуйте желаемый дизайн. Придайте кабелям выбранную форму. Если одной проволоки мало, используйте несколько. Закрепите их монтажными скобами.

Картина из кабелей для зарядки на стене

Органайзер из проволок

Длинные, гибкие кабели можно превратить в оригинальные контейнеры для хранения мелких предметов. Такие корзины будут смотреться не только оригинально, но и экологично.

Необходимые материалы

Гибкие кабели.

Проволочный каркас (по желанию).

Крепкие ножницы или кусачки.

Клей.

Как сделать:

Очистите кабели и распутайте их. Протрите предварительно от грязи и уберите порты на концах. Сформируйте круглое или квадратное основание. Здесь лучше брать тугие, но небольшие кабели. Переплетите их вокруг основания. Продолжайте поднимать бока, чтобы придать форму корзине. Отрегулируйте высоту и закрепите концы.

Органайзер из проволок

При необходимости середину можно обшить тканью, а на бортики добавить кружево. Кроме того, кабели можно выкрасить в нужный цвет. Однако делать это лучше после того, как конструкция уже изготовлена.

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