США держат руку на пульсе

В среду, 28 февраля, стало известно, что Приднестровье официально обратилось к России за помощью. На это событие уже отреагировал государственный департамент США, выразивший поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Америка поддержит Молдову в рамках ее международно-признанных границ.

"Учитывая все более агрессивную и дестабилизирующую роль России в Европе, мы очень внимательно наблюдаем за действиями России в Приднестровье и ситуацией там в целом", — сказал он.

Спикер подчеркнул, что они продолжат поощрять Кишинев и Тирасполь "работать вместе и находить решение для неотложных проблем общин с обеих сторон Днестра".

Напомним, что 28 февраля депутаты "всех съездов" самопровозглашенного Приднестровья обратились за помощью в РФ. По их словам, причиной послужила якобы экономическая блокада со стороны Молдовы. ГУР МО Украины отметило, что просьба Приднестровья не оправдала ожидания Кремля. Управление считает, что активная кампания по дезинформации о планах квазиреспублики о присоединении к России свидетельствует о заинтересованности определенной стороны.

Ранее "Телеграф" писал, что военный обозреватель оценил существующие силы Приднестровья и сказал, чем Путин может ему "помочь".