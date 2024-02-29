США відреагували на прохання Придністров'я до РФ: звернулися до Кишинева і Тирасполя

США тримають руку на пульсі

У середу, 28 лютого, стало відомом, що Придністров’я офіційно звернулось до Росії по допомогу. На цю подію вже відреагував державний департамент США, який висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер. Америка підтримає Молдову у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Враховуючи дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль Росії в Європі, ми дуже уважно спостерігаємо за діями Росії в Придністров’ї та за ситуацією там у цілому", — сказав він.

Речник наголосив, що вони продовжать заохочувати Кишинів і Тирасполь "працювати разом і знаходити рішення для нагальних проблем громад по обидва боки Дністра".

Нагадаємо, що 28 лютого депутати "усіх з’їздів" самопроголошеного Придністров'я звернулись по допомогу до РФ. За їх словами, причиною послугувала нібито економічна блокада з боку Молдови. ГУР МО України зауважило, що прохання Придністров’я не виправдало очікування Кремля. Управління вважає, що активна кампанія дезінформації щодо планів квазіреспубліки про приєднання до Росії свідчить про зацікавленість певної сторони.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий оглядач оцінив наявні сили Придністров’я та сказав, чим Путін може йому "допомогти".