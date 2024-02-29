США готовятся к большой войне? СМИ узнали, что делает Пентагон

В Армии Штатов срочно проводят реструктуризацию и отходят от мелких операций

Пентагон в ближайшее время планирует сократить 5% военнослужащих американской армии. Силовики США в срочном порядке готовятся к предстоящим крупномасштабным войнам.

Об этом пишет агентство The Associated Press. По информации издания, из рядов армии США будут уволены 24 тысячи военнослужащих.

"Мы уходим от борьбы с терроризмом и повстанцами. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям", – прокомментировала готовящиеся реформы министр Армии США Кристин Вормут.

Армейское командование провело большой анализ. В Пентагоне пояснили, что сокращения коснутся в основном уже пустующих должностей, связанных с борьбой с повстанцами, число которых увеличилось во время войн в Ираке и Афганистане. Под сокращения также попадут должности в механизированных соединениях, занимавшихся обучением иностранных войск, а также должности в армейских силах специальных операций.

В Минобороны США уверены, что реструктуризация позволит направить 7500 военных для решения других важных задач. Речь идет о борьбе с беспилотниками противника, а также о пяти формируемых оперативных группах по всему миру с расширенными возможностями киберразведки и нанесения ударов на большие расстояния.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вооруженные силы России отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Согласно утечке информации из российских военных файлов, сценарий включает тренировку военных к вторжению Китая.