Слухи о просьбе не подтвердились

Обращение так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" по защите от Молдовы, которое было адресовано России, не оправдала ожиданий Кремля. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов выразил свое отношение к предложению "ПМР".

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина. По словам Юсова, Россия получила не то, что ждала.

Представитель ГУР подчеркнул, что слухи о просьбе Приднестровья в Россию не подтвердились, как это ранее заявляли в управлении. Он считает, что в данной ситуации российская сторона потерпела поражение.

"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их мощи и политические, и информационные — потерпели поражение", — подчеркнул Юсов.

Активная кампания по дезинформации о планах квазиреспублики по присоединению к России свидетельствует о заинтересованности определенной стороны. Юсов указал, что когда речь идет о Молдове и Украине, понятно, кто эта сторона.

Депутаты Приднестровья также обратились в европейские институты, используя "многовекторный стиль". Это действие само по себе является "красноречивым фактом", добавил представитель ГУР.

Проблема с непризнанным Приднестровьем снова получила развитие. Ранее "Телеграф" узнавал, для чего Москве нужно снова разыгрывать приднестровскую карту и появится ли еще один фронт на границе с Украиной.