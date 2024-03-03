Италия планирует забрать свою ПВО у Словакии: у пророссийского премьера Фицо почти истерика

Премьер обвинил президента Словакии в подыгрывании Западу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о том, что Италия планирует забрать из страны свои зенитные комплексы ПВО, потому что они "нужны в другом месте". Итальянская система некоторое время заменяла американскую систему "Patriot" и была предоставлена в аренду Словакии на один год.

Соответствующее заявление премьер сделал на своей странице в социальной сети Facebook. Вместе с тем глава правительства Словакии выразил недовольство таким решением.

"Я получил сообщение от итальянского правительства о том, что итальянская система противовоздушной обороны, предоставленная нам в аренду на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", — заявил Фицо.

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Премьер выразил обеспокоенность тем, кто "теперь будет защищать атомные электростанции и другие стратегические объекты" Словакии и обвинил президента страны Зузану Чапутову в том, что она якобы подыгрывает Западу и не отстаивает интересы собственного государства.

Фицо также напомнил, что предыдущее правительство Словакии подарило Украине систему ПВО С-300 в ответ на начало полномасштабного российского вторжения. В то же время страна получила американские комплексы "Patriot", которые затем "ушли", а теперь, как отметил премьер, "уйдут и итальянские".

После публикации своего видеообращения Фицо также оставил сообщение в своем Facebook. Премьер обратился к президенту Словакии с вопросом, собирается ли она ехать в Италию, чтобы просить итальянское правительство оставить свои системы ПВО в стране.

Кроме того, Фицо в очередной раз продемонстрировал свою пророссийскую позицию, обвинив бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что тот якобы "оказал влияние на украинское политическое руководство не подписывать мирный договор с Россией, гарантировавший Украине перспективу в ЕС и военный нейтралитет".

"И я еще раз повторю, что западная стратегия использования войны в Украине для экономического, военного и политического ослабления России не работает", — заключил премьер.

Контекст

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России, Словакия передала Украине свою систему противовоздушной обороны С-300. После прихода к власти нового премьера Роберта Фицо он пообещал прекратить военную поддержку Украины и неоднократно открыто демонстрировал свою приверженность России.