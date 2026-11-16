Летают выше облаков: зачем котов доставляют дронами на позиции ВСУ

После разрушения позиции военные позаботились и о своем питомце

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Бойцы бригады "Форпост" перевезли кота на тяжёлом беспилотнике "Вампир", чтобы спасти питомца и забрать его с собой на новую позицию. Кота поместили в коробку и доставили по воздуху туда, куда перебрались военные.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Историю спасения животного рассказал один из бойцов "Форпоста".

"Была ситуация, когда у моих побратимов разрушили позицию, им нужно было переходить на другую. И чтобы спасти своего любимца, они закрыли его в коробке и просто "Вампиром" передали на другую точку, чтобы он тоже был в безопасности", – рассказал военнослужащий бригады "Форпост".

Для перевозки по воздуху бойцы поместили питомца в коробку Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для защитников коты на позициях – талисманы и помощники в поддержании настроения. По словам бойца, обычно животные сами приходят к военным.

"На любой позиции должен быть кот. Это как талисман или оберег. Или чтобы просто поднимал настроение. Обычно они сами находят нас. Не мы их находим, они сами находят нас", – отметил боец "Форпоста".

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