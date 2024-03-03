Італія планує забрати свою ППО у Словаччини: у проросійського прем'єра Фіцо майже істерика

Прем'єр звинуватив президентку Словаччини у підігруванні Заходу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про те, що Італія планує забрати з країни свої зенітні комплекси ППО, бо вони "потрібні в іншому місці". Італійська система певний час заміняла американську систему "Patriot" і була надана в оренду Словаччині на один рік.

Відповідну заяву прем'єр зробив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Разом з тим очільник уряду Словаччини висловив невдоволення таким рішенням.

"Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система протиповітряної оборони, яка була надана нам в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", — заявив Фіцо.

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Прем'єр висловив занепокоєння тим, хто "тепер буде захищати атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти" Словаччини та звинуватив президентку країни Зузану Чапутову в тому, що вона нібито підігрує Заходу і не відстоює інтереси власної держави.

Фіцо також нагадав, що попередній уряд Словаччини подарував Україні систему ППО С-300 у відповідь на початок повномасштабного російського вторгнення. Натомість країна отримала американські комплекси "Patriot", які потім "пішли", а тепер, як зазначив прем'єр "підуть й італійські".

Після публікації свого відеозвернення, Фіцо також зробив допис у своєму Facebook. Прем'єр звернувся до президентки Словаччини з питанням, чи збирається вона їхати до Італії, щоб просити італійський уряд залишити свої системи ППО у країні.

Крім того, Фіцо вкотре продемонстрував свою проросійську позицію, звинувативши колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у тому, що той нібито "вплинув на українське політичне керівництво не підписувати мирний договір з Росією, який гарантував Україні перспективу в ЄС і військовий нейтралітет".

"І я ще раз повторю, що західна стратегія використання війни в Україні для економічного, військового та політичного послаблення Росії не працює", — додав насамкінець прем'єр.

Контекст

У 2022-му році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Словаччина передала Україні свою систему протиповітряної оборони С-300. Після приходу до влади нового прем'єра Роберта Фіцо, він пообіцяв припинити військову підтримку України й неодноразово відкрито демонстрував свою прихильність Росії.