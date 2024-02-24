А демонизации Путина – фальшивая

Вторжение России в Украину еще в 2014 году началось из-за "разгула украинских неонацистов". А ставка на победу нашего государства на поле боя провалилась.

Такое заявление ко второй годовщине полномасштабной войны РФ против Украины сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также добавил, что вступление нашего государства в НАТО неприемлемо.

"Нас убеждали, что конфликт в Украине имеет только военное решение. Мне кажется уместным сказать по случаю второй годовщины войны в Украине о другом: Запад не может признать, что стратегия продолжения конфликта в Украине не сработала", — отметил он.

По мнению Фицо, стратегия Запада, которая включала в себя массированную поддержку Украины деньгами и оружием в сочетании с санкциями против России и "фальшивой демонизацией" Владимира Путина, оказалась провальной и не имела ожидаемого результата. Ведь несмотря ни на что Россия "не стоит на коленях ни политически, ни экономически", имеет большие территориальные достижения в войне, чем Украина, и приспосабливает свое военное производство к новым условиям.

"Единственное, что сработало – это тысячи погибших и искалеченных людей, тысячи убитых и искалеченных украинцев и россиян. Мои взгляды на войну в Украине достаточно известны, включая ее оценку как нарушение международного права. Эта война началась в 2014 году с разгула украинских неонацистов", – добавил Фицо.

Словацкий премьер-министр подверг критике ЕС за усилия по оказанию военной поддержки Украины, вместо того, чтобы пытаться реализовать мирное соглашение.

"Украина, Россия, Европа нуждаются в мире. И Украина, и Россия нуждаются в гарантиях безопасности от сильнейших международных игроков. Я не принимаю аргумент, что взаимное убийство украинцев и россиян должно продолжаться, чтобы Украина могла вести переговоры о более справедливых условиях", – сказал он.

Фицо подчеркнул, что "пока славяне убиваются, Запад наблюдает". Он также считает, что необходимо достичь такой договоренности, чтобы, с одной стороны, были учтены требования Украины, а с другой – даны гарантии безопасности России.

Что касается вступления Украины в Североатлантический Альянс, он также решил поделиться своим мнением и назвал это неприемлемым.

Другие скандальные заявления Фицо

Российские кафиры не уйдут из Донецкой и Луганской областей, а также не покинут Крым. Такой сценарий абсолютно нереален, поэтому Украине нужно отказаться от этих территорий.

Война в Украине — "локальный конфликт", а в Киеве "нормальная жизнь"

Украина с 2014 перестала быть суверенной и независимой страной. В настоящее время она находится под полным контролем США.

Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Ведь лучшим решением будут переговоры, даже если они продлятся годами, а не поставки оружия для убийства.

Ранее "Телеграф" писал, что Роберт Фицо против Украины в НАТО, ведь членство нашей страны заложит фундамент для начала третьей мировой войны.