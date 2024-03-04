Не можуть вгамуватися: роспропаганда назвала мости Німеччини, які можуть підірвати за погрози Кримському
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є на що подивитися крізь ракетний приціл
Скандал з нібито перехопленою розмовою про можливість удару Німеччиною по Кримському мосту ракетами Taurus набирає обертів. Російська пропаганда і досі не вгамувалась, тому показала чотири німецькі мости по яких готова вгатити РФ.
Такий розвиток подій можливий "у відповідь на удар" по Керченському мосту в окупованому Криму. Про це повідомляє "Агентство. Новости".
Цю думку у програмі "Вести недели" озвучив російський пропагандист Дмитро Кисельов.
"За всієї просунутості співрозмовників у них у головах не спливають картинки мостів у Німеччині. У цій досить тісній країні немає таких довгих, як Кримський. Але все ж теж є на що подивитися крізь ракетний приціл. Шкода буде, але що робити? Наш Кримський міст їм не шкода", — сказав він.
В ефірі програм ведучий перерахував чотири німецькі мости, по яких Росія може завдати "удару у відповідь".
Під прицілом можуть бути:
- Ферманзундський і Рюгенський мости на півночі Німеччини, які з'єднують материкову частину країни з островами Фемарн і Рюген,
- залізничний міст Гогенцоллернів у Кельні;
- Магдебурзький водний міст, що з'єднує два канали через Ельбу за 150 км від Берліна.
Кисельов не відкинув ідею атакувати одразу 4 мости, адже так можливо урівноважити довжину відповідно до Кримського.
"Доведеться звернути увагу і на інші мости в Німеччині, щоб добрати відповідний збиток за погонними метрами", — заявив пропагандист.
Раніше "Телеграф" писав, чому, на думку BILD, Німеччина зливає дані в Росію.