Не можуть вгамуватися: роспропаганда назвала мости Німеччини, які можуть підірвати за погрози Кримському

Є на що подивитися крізь ракетний приціл

Скандал з нібито перехопленою розмовою про можливість удару Німеччиною по Кримському мосту ракетами Taurus набирає обертів. Російська пропаганда і досі не вгамувалась, тому показала чотири німецькі мости по яких готова вгатити РФ.

Такий розвиток подій можливий "у відповідь на удар" по Керченському мосту в окупованому Криму. Про це повідомляє "Агентство. Новости".

Цю думку у програмі "Вести недели" озвучив російський пропагандист Дмитро Кисельов.

"За всієї просунутості співрозмовників у них у головах не спливають картинки мостів у Німеччині. У цій досить тісній країні немає таких довгих, як Кримський. Але все ж теж є на що подивитися крізь ракетний приціл. Шкода буде, але що робити? Наш Кримський міст їм не шкода", — сказав він.

В ефірі програм ведучий перерахував чотири німецькі мости, по яких Росія може завдати "удару у відповідь".

Ферманзундський міст

Під прицілом можуть бути:

Ферманзундський і Рюгенський мости на півночі Німеччини, які з'єднують материкову частину країни з островами Фемарн і Рюген,

залізничний міст Гогенцоллернів у Кельні;

Магдебурзький водний міст, що з'єднує два канали через Ельбу за 150 км від Берліна.

Рюгенський міст

Кисельов не відкинув ідею атакувати одразу 4 мости, адже так можливо урівноважити довжину відповідно до Кримського.

"Доведеться звернути увагу і на інші мости в Німеччині, щоб добрати відповідний збиток за погонними метрами", — заявив пропагандист.

Раніше "Телеграф" писав, чому, на думку BILD, Німеччина зливає дані в Росію.