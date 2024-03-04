Стало известно, кого РФ готовила для убийства Зеленского: это позорные путинские шпионы

За пару недель до начала полномасштабной войны они проникли на территорию Украины

Россия с целью покушения на президента Украины Владимира Зеленского использовала тех же сотрудников ГРУ, которые причастны ко взрывам складов в Чехии и Болгарии, а также отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Для этого она отправила не одну группу людей.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому писателю Михаилу Зыгарю.

По его словам, речь идет о россиянах из "клона Вагнера". Еще за пару недель до начала полномасштабной войны они проникли на территорию Украины через Беларусь и "готовилась ко взятию политического квартала".

"Подчиненных генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова было около 30. Это очень элитная группа. Те же самые люди… которые взорвали склады в Чехии и Болгарии, отравили и болгарского бизнесмена Гебрева, и Скрипалей. Да, Боширов и Петров были на территории Украины", — сказал журналист.

Грозев объяснил, что ГРУ хотело "приписать себе" убийство украинского руководства. При этом журналисты Bellingcat следили за переговорами нескольких членов группы и зафиксировали, как те сначала рассчитывали, что пробудут в Украине некоторое время.

"Было и страшно, и смешно — страшно, потому что мы видели, какие у них цели, а смешно — потому что они с каждым днем [становились] все менее и менее ура-патриотами. Они стали критиковать руководство за плохо спланированные операции", — рассказал Грозев.

Также Грозев добавил, что часть группы "специалистов в организации покушений" убили. Выжившие примерно через год вернулись "в тыл" и сейчас они организовывают заход российских ДРГ в Украину из Беларуси.

По его данным, курировал эту группу генерал ГРУ Андрей Аверьянов. Эти же силовики до войны взрывали склады с боеприпасами в Чехии и Болгарии. Часть этой группы погибла. Остальные покинули территорию Украины.

"У них нет таких грандиозных целей, как раньше — убить Зеленского. Видимо, они полностью провалились в этом плане", — отметил журналист.

Отметим, "Петров" и "Боширов" — это сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин ("Александр Петров") и Анатолий Чепига ("Руслан Боширов").

Ранее "Телеграф" писал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне более десяти раз пытались убить президента Владимира Зеленского, а две попытки позволила сорвать информация ЦРУ.