ТОП-5 громких шпионских скандалов: Утечка о Taurus и военные тайны в Tinder

В последнее время таких историй стало больше

Европу и США охватила шпионская лихорадка, которая уже начала выходить в публичное поле. С первых полос страниц не сходят новые подробности о том, какими уязвимыми могут быть государственные службы в вопросах национальной безопасности и государственных тайн. "Телеграф" собрал пять последних громких шпионских скандалов, произошедших в последние дни.

1. Сербский агент в Европарламенте

Самая новая история касается завербованного спецслужбами РФ сербского агента Новица Антича (Novica Antić). Издание Politico со ссылкой на документы западной разведки сообщает, что серб якобы является активным агентом влияния россиян и распространяет прокремлевские тезисы по вторжению в Украину.

Новица Антич

В октябре 2023 года он встречался с европейскими чиновниками в Брюсселе, в том числе с членами Европарламента. Те ничего не знали о связях Антича с ФСБ. Агент возглавляет Сербский военный профсоюз и проводил встречи с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU (представляют интересы военнослужащих в ЕС).

Антич сотрудничает с сотрудником ФСБ Вячеславом Калининым, который также является главным редактором российского сайта Veteran News (информационный партнер ФСБ и Минобороны России).

РФ использует Сербию как стартовую площадку для операций влияния, направленных на ослабление проевропейских и пронатовских настроений в стране.

"Новость, что Антич проводил встречи в Европейском парламенте, подчеркивает уязвимость этого органа к операциям влияния", — изумляется издание, напоминая, что в этом месяце шпионское ПО нашли на телефонах двух депутатов Европарламента.

2. Тайны через сайты знакомств

Не обошла участь коварных шпионов и США. Там экс-работник Воздушных Сил Дэвид Франклин Слейтер "сливал" тайные данные о войне в Украине через сайт знакомств. 63-летний мужчина был убежден, что переписывается с украинкой (по крайней мере, так он думал, а кто на самом деле сидел по ту сторону монитора — загадка).

Слейтер посещал брифинги о войне, которые проходили под грифом "совершенно секретно" как гражданский служащий ВВС. А после этого отчитывался девушке, сообщения включали данные разведки о военных целях и российских военных возможностях. "Девушка" получала информацию до того, как ее сообщали в новостях:

"Мой милый Дэйв, спасибо за ценную информацию, прекрасно, что в Киев едут два чиновника из США", – говорится в сообщении от 14 апреля 2022 года.

Или еще: "Любимый Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена секретный план, чтобы помочь нам", — спросила она в другом сообщении.

В сообщениях женщина называла Слейтера "любимым секретным информатором", а также "тайным агентом". Военный просчитался и сейчас арестован, а его дело слушает суд. Он ведь подписывал документы о неразглашении.

3. Десятки шпионов в Брюсселе

Буквально за день до этого появилось заявление бельгийского премьера Александра Де Кроо. Он сказал, что его страна в последние месяцы выслала десятки так называемых "российских дипломатов", которые на самом деле были шпионами.

В российских посольствах в Бельгии также наибольшее в Европе количество оборудования для спутниковой связи, которое используется для передачи конфиденциальной информации в Россию. Кроме того, РФ атакует Бельгию и другими способами: с помощью кибератак и различных дезинформационных кампаний.

4. Подслушанный разговор о Taurus

В начале марта российская пропагандистка Маргарита Симоньян слила в сеть аудиозапись разговора ТОП-офицеров вооруженных сил Германии. Военные обсуждали поставки в Украину ракетных систем Taurus и то, как лучше было бы ударить по Крымскому мосту.

При этом один из участников разговора проговорился, что Великобритания и США имеют постоянное присутствие своих военных в Украине, чтобы помогать управлять системами вооружений. Хотя Вашингтон и Лондон до "слива" это отрицали.

В Германии уже подтвердили, что этот разговор был реальным. Министр обороны страны Борис Писториус сообщил, что причиной "утечки" стал человеческий фактор. Мол, один из участников разговора подключился к разговору по незащищенной линии через онлайн-сервис WebEx.

5. Отчеты ФСБ от депутата ЕН

Латвийский депутат в Европарламенте Татьяна Жданок переписывалась из ФСБ РФ. В конце января 2024 года в издании The Insider вышло расследование относительно данного политика. Выяснилось, что женщина двадцать лет работала на Москву.

В одном из писем Жданок извинялась перед россиянами за то, что ей не удалось отправить "обещанную информацию" из Страсбурга. Известны также имена всех кураторов, последним был агент ФСБ Артем Куреев.

В последние годы Жданок злоупотребляла своим статусом евродепутата, чтобы посылать приглашения в шенгенскую зону работникам ФСБ. Взамен она получала гонорары и финансирование ведения пророссийской деятельности. Жданок защищена депутатским иммунитетом, однако его срок истекает в мае 2024 года, в следующих выборах она участия принять не сможет.

Почему происходит такая активность?

Российская агентура заграницей становится все более наглой и креативной, утверждает издание WSJ, ссылаясь на заявления представителей западных разведок. Спецслужбы также все чаще используют иностранных граждан в операциях, поручая им шпионские миссии.

Издание пишет, что Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян уйти от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и Кавказ. РФ воспользовалась массовым бегством оппозиционно настроенных граждан, чтобы вместе с ними сослать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы. Вместе с "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты — взамен тем "дипломатам", которых массово высылали до этого.

The Wall Street Journal сообщает, что агенты могут заниматься политически мотивированными убийствами. Одним из проявлений была показательная расправа с российским лётчиком Максимом Кузьминовым. Он летом перегнал в Украину вертолет и сдался, получив шанс переехать в Испанию.

Резонансные разоблачения шпионов случались и в Украине. К примеру, в 2017 году СБУ выявила шпиона Станислава Ежова, который был переводчиком тогдашнего премьера Владимира Гройсмана. По данным СБУ, Ежов передавал закрытую информацию о работе правительства и его главы российским спецслужбам. Переводчик регулярно отправлял стенограммы со спецпредставителем Госдепартамента США в Украине Куртом Волкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, бывшим комиссаром ЕС Федерикой Могерини и другими чиновниками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о VIP-коллаборанте Вячеславе Богуслаеве. Бывший президент "Мотор Сич" помогал оккупантам в их попытках захватить Украину во время войны.