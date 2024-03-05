В Германии выяснили, как разговор генералов о Крымском мосте попал к россиянам

Писториус прокомментировал "слив" разговора немецких генералов про Крымский мост

Причина скандальной утечки разговора немецких генералов о поставке Украине Taurus найдена. Коммуникационные системы не были взломаны.

Оказывается, один из участников разговора подключился по незащищенному соединению. Об этом заявил Министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам немецкого чиновника, это были телефонные переговоры, которые велись через сертифицированную версию WebEx. Разговор оказался записан из-за "ошибки приложения" и потому что "не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера".

Предварительно, утечка произошла через участника из Сингапура, который был подключен через несанкционированное соединение. Писториус добавил, что русский шпион или какое-то другое неавторизованное лицо к этой конференции подключены не были.

В результате событий, в Германии проведут дисциплинарную проверку по факту утечки разговора бундесвера. Министр уже дал соответствующее поручение.

Кроме того, он рассказал, что обсудил ситуацию с зарубежными коллегами. По его словам, доверие к Берлину не подорвано.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии объяснили, зачем Россия опубликовала "перехват разговоров" Бундесвера. Намерение россиян вполне очевидно – любым способом предотвратить поставки ракет Украине