"Фантастический лидер": Трамп устроил теплый прием Орбану в США на рандеву любителей России

Трамп устроил для него даже выступление музыкальной группы

Как и было запланировано, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Американский политик рассыпался в комплиментах Орбану.

Трамп назвал венгерского премьера "фантастическим лидером" и похвалил его стиль управления. Об этом пишет Bloomberg.

"Орбан не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он великий лидер, фантастический лидер", – заявил Трамп.

Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции. Также в программе визита был ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп и выступление музыкальной группы. Кроме того, состоялась часовая встреча венгерского премьера со старшими помощниками.

Президент США Джо Байден перед встречей Трампа с Орбаном раскритиковал ее. Он заявил, что Орбан "не считает, что демократия работает" и "ищет диктатуры".

Орбан призвал Запад прекратить финансирование Украины. По его мнению, это самый быстрый способ заставить Киев пойти на переговоры о прекращении огня с Россией.

В свою очередь Трамп высказал восхищение тем, что Орбан ведет себя как "сильный лидер". Премьер-министр жестко управляет Венгрии и использовал свое право вето, чтобы сорвать усилия по достижению консенсуса в Европейском Союзе.

Издание отмечает, что для Орбана встреча с Трампом – это шанс избавиться от образа паршивой овцы и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США в случае победы Трампа на выборах в ноябре. Европейские лидеры пытаются восстановить связи с командой Трампа, но немногие из них могут похвастаться такой симпатией политика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед встречей с Трампом Орбан заявлял, что тот будет "сильным президентом" США и если он вернется на этот пост, то действительно сможет закончить войну между Россией и Украиной. Кроме того, по мнению Орбана, Трамп сможет положить конец и вооруженному конфликту между Израилем и сектором Газа.