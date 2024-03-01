Орбан назвал Трампа "сильным президентом" и ответил, полетит ли на встречу с ним в США

Премьер Венгрии добавил, что заинтересован в прекращении войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Встреча двух политиков с откровенно пророссийскими взглядами состоится на следующий неделе во Флориде на курорте Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает журнал Mandiner. Виктор Орбан подтвердил встречу с лидером Республиканской партии США на дипломатическом форуме в Анталии, который состоялся 1 марта.

Премьер Венгрии заявил, что Дональд Трамп будет "сильным президентом" США и если он вернется на этот пост, то действительно сможет закончить войну между Россией и Украиной. Кроме того, по мнению Орбана, Трамп сможет положить конец и вооруженному конфликту между Израилем и сектором Газа. Однако как именно это может произойти, венгерский премьер-министр не уточнил.

Также Виктор Орбан в очередной раз повторил, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение войны в Украине, так как это "в интересах всего мира". Он напомнил, что в западной части нашей страны тоже проживают венгры, а некоторые из них погибли на фронте в результате нападения РФ.

Напомним, что Дональд Трамп пригласил Виктора Орбана во Флориду 8 марта. Эта встреча, по словам аналитиков, только подтверждает тот факт, что в преддверии выборов в США бывший-будущий президент усиливает свое влияние на вопросы внешней политики.

Оба политика имеют пророссийские взгляды и никогда этого не скрывали. К примеру, Венгрия активно блокировала выделение 50 млрд евро финпомощи от ЕС Украине, а также против вступления страны в НАТО и ЕС. Виктор Орбан заявил, что Украина должна остаться буферной зоной между Европой и Россией, а чтобы украинцам не было обидно, то стоит наделить страну "определенными гарантиями безопасности". Дональд Трамп же назвал Ф "военной машиной", которая победила Гитлера, но напрочь забыл, что против нацистов сражалась Украина и другие страны. Также он похвалил Виктора Орбана и назвал его "сильным" и "великим лидером".

Что касается военной помощи Украине, то Трамп открыто выступает против поддержки ВСУ и даже намерен шантажировать Киев прекращением военной помощи, чтобы усадить за стол переговоров с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Венгрия не даст денег на помощь Украине. Вместо этого 18 млн долларов планируют направить в африканскую республику Чад, которая находится в состоянии войны.