"Фантастичний лідер": Трамп влаштував теплий прийом Орбану в США на рандеву любителів Росії

Трамп влаштував для нього навіть виступ музичного гурту

Як і було заплановано, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді. Американський політик розсипався у компліментах Орбану.

Трамп назвав угорського прем’єра "фантастичним лідером" та похвалив його стиль управління. Про це пише Bloomberg.

"Орбан не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде" і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер", – заявив Трамп.

Трамп влаштував Орбану екскурсію своєю резиденцією. Також у програмі візиту була вечеря з колишньою першою леді Меланією Трамп та виступ музичного гурту. Крім того, відбулася годинна зустріч угорського прем’єра зі старшими помічниками.

Президент США Джо Байден перед зустріччю Трампа з Орбаном розкритикував її. Він заявив, що Орбан "не вважає, що демократія працює" та "шукає диктатури".

Орбан закликав Захід припинити фінансування України. На його думку, це найшвидший спосіб змусити Київ піти на переговори щодо припинення вогню з Росією.

Своєю чергою, Трамп висловив захоплення тим, що Орбан поводиться як "сильний лідер". Прем’єр-міністр жорстко керує Угорщиною та використав своє право вето, щоб зірвати зусилля щодо досягнення консенсусу в Європейському Союзі.

Видання зазначає, що для Орбана зустріч із Трампом – це шанс позбутися образу паршивої вівці та позиціонувати себе як потенційний міст між Європою та США у разі перемоги Трампа на виборах у листопаді. Європейські лідери намагаються відновити зв’язки з командою Трампа, але мало хто з них може похвалитися такою симпатією політика.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед зустріччю з Трампом Орбан заявляв, що той буде "сильним президентом" США і якщо він повернеться на цю посаду, то справді зможе закінчити війну між Росією та Україною. Крім того, на думку Орбана, Трамп зможе покласти край і збройному конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази.