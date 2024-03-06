Орбан хочет встретиться с Трампом по вопросу Украины: о чем будет разговор

Встреча может состояться во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен на этой неделе встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде, чтобы обсудить, как прекратить войну России против Украины.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Bloomberg. Отмечается, что встреча также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

"Переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что "Киев не может победить Россию" и "Россия не может победить весь Запад", — сказал Сийярто.

Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких других планов по прекращению войны, которая продолжается уже третий год.

Также в материале отмечается, что венгерский премьер-министр, ближайший союзник Кремля в Европейском Союзе, задержал помощь со стороны ЕС для защиты Украины от российского вторжения, сохраняя при этом теплые отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом перспектива президентства Трампа вызвала беспокойство среди европейского руководства, в том числе и в Украине, относительно способности ЕС ответить на войну и влияние страны-агрессора.

"Орбан пытался выслужиться перед Трампом, считая его возвращение в Белый дом возможностью облегчения дипломатической изоляции Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных законодателей США", — пишет СМИ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Орбан назвал Дональда Трампа "сильным президентом". По его мнению, если Трамп вернется на место президента, то якобы он сможет закончить войну в Украине.