Почему слова Трампа нужно воспринимать всерьез: политический психолог указала на важные детали

Трамп не скрывает своего отношения

Антиукраинскую риторику кандидата в президенты США Дональда Трампа нельзя воспринимать исключительно как предвыборный пиар, который не будет иметь продолжения в реальных действиях после победы. Каждое его заявление уже оказывает влияние на ход событий.

"Дело в том, что политика – это специфическая сфера деятельности, где заявление – это и есть действие. В политике такого уровня отделять слова от дел нельзя, ведь каждое из этих слов оказывает влияние на ход событий", — отметила вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина в интервью "Телеграфу".

Она пояснила, что заявление Трампа, что он позволит президенту России Владимиру Путину нападать на другие страны, является политическим действием. Оно побуждает других людей предпринимать действия или принимать определенные решения, которые могут запускать достаточно опасные процессы.

"Я не вижу здесь двойного дна. В этом смысле Трамп, как и его слова и действия, лежит на поверхности", — сказала она.

Кандидат психологических наук разделяет мнение, что Трамп питает слабость к России и симпатизирует Путину. По ее словам, не нужно быть психологом, чтобы это понять, так как политик заявляет об этом прямым текстом.

"Более того, он демонстрирует приверженность не только Путину, но и остальным одиозным лидерам, которые устанавливают диктаторские режимы в своих странах. Демократия для Трампа не очень удобна как политическая среда, ведь там много ограничений и условностей. Этот тип правления побуждает лидера даже такой суперпрезидентской страны, как США, договариваться, сталкиваться и считаться с волей, которая может быть сильнее его", — отметила Чунихина.

В то же время диктатор делает со своим народом все, что захочет, не имея никаких ограничений, и это очень привлекает Трампа. Для него это является признаком сильной личности.

"Владимир Путин, Ким Чен Ын, Виктор Орбан — с каждым из них Трамп найдет полное психологическое и политическое взаимопонимание. Такие лидеры имеют общие взгляды в методах, ценностях, целях, которые они провозглашают. Поэтому это приверженность не только Путину, а в принципе неограниченному стилю политического руководства", — резюмировала психолог.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Трамп может отвернуться от Путина, но для Зеленского тоже не очень хорошие новости: прогноз от политического психолога

Как сообщал "Телеграф", экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине не стоит бояться возвращения Трампа в Белый дом. По его мнению, он не позволит российскому диктатору Путину победить в войне против Украины, как думают многие.