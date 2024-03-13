Первый за почти 70 лет матч-реванш: Байден и Трамп обеспечили себе участие в президентских выборах

Сейчас перед избирателями стоит выбор относительно будущего этой страны

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получит достаточное количество делегатов, чтобы закрепить за собой номинацию от Демократической партии на президентских выборах. Вместе с Дональдом Трампом они выдвинули кандидатуры от своих партий, начав первый за почти 70 лет матч-реванш на президентских выборах в США.

Байдену необходимо было для победы 1968 делегатов в номинации и это количество было достигнуто вечером 12 марта, когда начали поступать результаты первичных выборов в Джорджии. Также результаты поступали из Миссисипи, штата Вашингтон, Северных Марианских островов и демократов, живущих за границей. Об этом пишет Reuters.

Он выступил с заявлением после того, как утвердил кандидатуру от Демократической партии.

"Сейчас перед избирателями стоит выбор относительно будущего этой страны. Поднимемся ли мы и защитим нашу демократию или позволим другим разрушить ее? Восстановим ли мы право выбора и защитим наши свободы или позволим экстремистам их забрать?", — сказал президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно результатам опроса в начале марте 2024 года, Дональд Трамп имеет большую поддержку, чем действующий американский президент Джо Байден.