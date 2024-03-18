Ізраїль візьме участь у переговорах щодо перемир'я у Секторі Газа: коли та де відбудуться

Вони стануть першим випадком, коли ізраїльські офіційні особи та лідери ХАМАС приєднаються до непрямих переговорів

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив виїзд ізраїльської переговорної делегації в Доху (Катар) для переговорів про тимчасове перемир'я в Секторі Газа й звільнення заручників. Наразі відомо про три етапи переговорів.

Про це повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що делегація на чолі з директором Моссаду Давидом Барнеа отримала "загальний мандат" на проведення переговорів у понеділок, 18 березня.

Деякі питання пов'язані з переговорами, повинні будуть окремо зважуватися і затверджуватися прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та міністром оборони Йоавом Галланом. Переговорна група попросила "значну кількість часу для проведення переговорів, щоб можна було поліпшити угоду і запропонувати план, який ми зможемо підтримати".

Ізраїльський чиновник, якого цитує портал Ynet, сказав: "Нам потрібно змінити угоду, і важливо, щоб ми підійшли до цього з суттєвою гнучкістю".

Джерело Reuters повідомило, що обговорення в Катарі стосуватиметься розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС, включаючи кількість палестинських ув'язнених, які потенційно можуть бути звільнені в обмін на решту ізраїльських заручників, а також гуманітарну допомогу Газі.

У виданні пишуть, що очікувані переговори в понеділок стануть першим випадком, коли ізраїльські офіційні особи та лідери ХАМАС приєднаються до непрямих переговорів з початку священного для мусульман місяця Рамадан минулого тижня. Посередники сподівалися забезпечити шеститижневе перемир'я до цього, але ХАМАС відмовився від будь-якої угоди, яка б не призвела до постійного припинення вогню в Газі, вимога, яку Ізраїль категорично відкидає.

Першим етапом буде шеститижневе тимчасове припинення вогню, яке включатиме звільнення 35 заручників — жінок, хворих і людей похилого віку — яких утримують терористи в Газі в обмін на 350 палестинських в’язнів, які утримуються Ізраїлем. ХАМАС також звільнить щонайменше п'ятьох жінок-солдатів в обмін на 50 ув'язнених, у тому числі деяких, які відбувають тривалі терміни за звинуваченнями в тероризмі, за кожного солдата. Єгипетські офіційні особи заявили, що ізраїльські сили відступлять з двох головних доріг у Газі, дозволять переміщеним палестинцям повернутися на північ Гази та дозволять вільний потік допомоги в цей район.

На другому етапі планувалось, що обидві сторони оголосили б постійне припинення вогню, і ХАМАС звільнив би решту живих заручників в обмін на нових ув’язнених, сказали офіційні особи. На третьому етапі ХАМАС передасть тіла, які він тримає, в обмін на те, що Ізраїль зніме блокаду Гази та дозволить розпочати реконструкцію, заявили офіційні особи.

Натомість Ізраїль категорично виключає постійне припинення вогню та наполягає на тому, що він відновить свою проголошену мету знищити ХАМАС, як тільки буде виконана будь-яка угода про перемир’я.

Нагадаємо, що раніше терористичне угрупування закликало до поетапного виведення ізраїльських військ із Сектора Газа. Але Ізраїль не погодився на пропозицію ХАМАС щодо припинення вогню.

В країні також називали чітку передумову завершення війни в Газі. Зазначається, що конфлікт не закінчиться, допоки терористичне угрупування не вдасться повністю розформувати. Саме цю мету збираються переслідувати військові ЦАХАЛ

Раніше "Телеграф" писав, що в Секторі Гази гуманітарний вантаж вбив людей. Серед загиблих двоє дітей. Причиною цього стала технічна несправність.