Путин обозначил уже 6 целей: по каким городам Англии Россия может нанести ракетные удары — СМИ

Авиаудар по территории Великой Британии будет объявлением войны НАТО

Россия продолжает запугивать Европу возможным нападением на одну из стран НАТО. Ведь на карте Великой Британии добавились еще две новые локации в список целей, которые президент РФ Владимир Путин бомбил бы в случае начала войны.

Об этом пишет издание "The Express". По данным анонимного источника, всего на карте отмечено 6 потенциальных целей.

Новые метки могут находиться в южной Англии, но названия городов не разглашаются.

По данным инсайдера, один из городов имеет "военные связи", а другой нет. Именно поэтому потенциально в список включают Олдершот, Колчестер и Портсмут – все они связывают с вооруженными силами. Но источник сообщает, что также добавлены Чатем, Тидворт и Солсбери.

Возможны цели удара России

Офицер британской разведки в Восточной Европе получил список от российского агента. Сейчас это самая полная версия, которой обладают британские спецслужбы.

Кроме названия городов, еще раскрыты подробности о количестве самолетов, выделенных для операции, а также военные аэродромы, с которых будут вылетать российские бомбардировщики.

Источник в Уайтхолле сообщил, что информация содержит детали атаки высокого уровня в дополнение к удару низкого уровня.

Инсайдер говорит, что создание второго уровня атаки должно отвлечь внимание команд быстрого реагирования (QRA) Королевских ВВС.

"Российский авиаудар по территории Великобритании, конечно, означал бы объявление войны как Великобритании, так и остальным странам НАТО", — добавил источник.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин заговорил о реальной войне с НАТО.