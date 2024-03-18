Россия точно нападет на НАТО? Политолог назвал сроки и озвучил мотивы Путина

Российского диктора поджимает возраст

Российский диктор Владимир Путин попытается дискредитировать Альянс нападением на одну из стран НАТО. Это может произойти уже в этом году.

Такое мнение высказал директор Института мировой политики Евгений Магда, пишет LRT. По его словам, те, кто прогнозирует агрессию России против стран НАТО, правы с точки зрения того, что агрессия вероятна.

"Но они не правы в том, что они считают, что она будет в 2026-м году. У Путина нет так много времени для того, чтобы решить свои задачи. Я думаю, что его поджимает его возраст и поджимает понимание его исторической миссии. Поэтому он будет пытаться нанести удар, по моим наблюдениям, Польше, Литве или Латвии до конца 2024 года", — подчеркнул политолог.

Магда отметил, что вероятен удар через территорию Беларуси с привлечением если не белорусских войск, то военной техники, которая находится на вооружении белорусской армии и частично белорусских войск. В то же время он не считает, что белорусские войска могут воевать против Украины.

"А вот против стран НАТО их пропаганда и белорусская, и российская их вполне может натравить. Логика действий Путина примерно следующая. Он постарается нанести удар, реакция на который дискредитирует Североатлантический Альянс. То есть продемонстрирует, что 5 статья Вашингтонского договора не работает. И тому подобные вещи как раз возможны накануне или во время, или сразу после юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне", — заявил Магда.

По его мнению, цель Путина — таким образом обездвижить НАТО. По словам политолога, затем, лишив Украину помощи, российский диктатор попытается расправиться с нашей страной, чтобы снова выйти на границы с НАТО, усилившись украинским потенциалом.

"Этот сценарий кому-то может показаться фантастическим. Но давайте спросим друг друга. Считали ли мы 750 дней назад реалистичным удар широкомасштабный России по Украине?" - подытожил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин не исключает вероятность полномасштабного конфликта с НАТО. Он считает, что события могут развиться до третьей мировой войны.