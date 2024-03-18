"Все возможно": Путин заговорил о реальной войне с НАТО

Он считает борьбу с Украиной главной задачей своего президентства

Президент России Владимир Путин не исключает полномасштабный конфликт с НАТО. Он считает, что события могут развиться до третьей мировой войны.

Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции 18 марта после завершения голосования на выборах.

"Я думаю, что все возможно в современном мире", — заявил он.

Кроме того, Путин добавил, что "понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-нибудь заинтересован".

Также он заговорил о роли Франции, обвинив ее в усугублении ситуации.

"Недавнее смягчение риторики президента Франции Эмманюэля Макрона, относительно участия европейских военных в Украине, свидетельствует о переходе к выполнению второстепенных функций, таких как обучение военных и инструктаж по использованию западного оборудования, что, по его мнению, не сильно отличается от того, что уже делают наемники", — сказал Путин.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне хотят запустить новую волну мобилизации сразу после выборов. В соответствии с их планами в строй планируют поставить около 300 тысяч человек, в том числе и с оккупированных территорий.