Путін позначив вже 6 цілей: по яких містах Англії Росія може завдати ракетних ударів - ЗМІ

Авіаудар по території Великої Британії буде оголошенням війни НАТО

Росія продовжує залякувати Європу можливим нападом на одну з країн НАТО. Адже на мапі Великої Британії додалося ще дві нові локації до списку цілей, які президент РФ Володимир Путін бомбив би у разі початку війни.

Про це пише видання "The Express". За даними анонімного джерела, загалом на мапі позначено 6 потенційних цілей.

Нові позначки можуть знаходитися в південній Англії, але назви міст не розголошуються.

За даними інсайдера, одне з міст має "військові зв’язки", а інше — ні. Саме тому потенційно в список включають Олдершот, Колчестер і Портсмут – усі вони мають зв’язки зі збройними силами. Але, джерело повідомляє, що також додано Чатем, Тідворт і Солсбері.

Можливі цілі удару Росії

Офіцер британської розвідки у Східній Європі отримав цей список від російського агента. Наразі це найповніша версія, якою володіють британські спецслужби.

Окрім назви міст ще розкрито подробиці про кількість літаків, виділених для операції, а також військові аеродроми, з яких літатимуть російські бомбардувальники.

Джерело в Уайтхоллі повідомило видання, що інформація містить деталі атаки високого рівня на додаток до удару низького рівня.

Інсайдер каже, що створення другого рівня атаки має відвернути увагу команд швидкого реагування (QRA) Королівських ВПС.

"Російський авіаудар по території Великої Британії, звичайно, означав би оголошення війни як Великій Британії, так і решті країн НАТО", — додало джерело.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін заговорив про реальну війну з НАТО.