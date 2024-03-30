Укр

Тоже уклонисты? Отара овец поставила на уши пограничников Польши (видео)

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Овцы незаконно пересекли границу Новость обновлена 30 марта 2024, 18:09
Овцы незаконно пересекли границу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это уже не первая пограничная экспедиция этой "команды"

В субботу, 30 марта, пограничники на украино-польской границе зафиксировали незаконное пересечение пункта пропуска "Корчева-Краковец". Как оказалось, его совершало стадо овец.

Об этом пишет издание "RMF24", цитируя Петра Закеляржа, пресс-секретаря командира Бещадского отдела пограничной службы (BOSG). Животные подняли по тревоге пограничников Польши.

"Радары известили о приближении фигур к линии границы, а затем животные пересекли границу и начали пастись", — сообщает он.

Сотрудники службы, по словам пресс-секретаря, хорошо знают пограничную зону и ее жителей, поэтому оперативно известили владельца. Ободренное звонками владельца стадо через некоторое время вернулось в Польшу.

Пограничники говорят, что это стадо "рецидивистов", потому что к подобному шагу они также прибегли 2 недели назад.

"Как оказалось, это уже не первая пограничная экспедиция этой "команды". Менее чем через две недели назад овцы вышли на пограничную дорогу. Однако тогда они не решились пересекать границу", — добавляет лейтенант Петр Закелярж.

Ранее "Телеграф" писал, что волки не дали уклоняющемуся бежать из Украины в Молдову.

Теги:
#Украина #Граница #Овцы #Кордон с Польшей