Тоже уклонисты? Отара овец поставила на уши пограничников Польши (видео)

Это уже не первая пограничная экспедиция этой "команды"

В субботу, 30 марта, пограничники на украино-польской границе зафиксировали незаконное пересечение пункта пропуска "Корчева-Краковец". Как оказалось, его совершало стадо овец.

Об этом пишет издание "RMF24", цитируя Петра Закеляржа, пресс-секретаря командира Бещадского отдела пограничной службы (BOSG). Животные подняли по тревоге пограничников Польши.

"Радары известили о приближении фигур к линии границы, а затем животные пересекли границу и начали пастись", — сообщает он.

Сотрудники службы, по словам пресс-секретаря, хорошо знают пограничную зону и ее жителей, поэтому оперативно известили владельца. Ободренное звонками владельца стадо через некоторое время вернулось в Польшу.

Пограничники говорят, что это стадо "рецидивистов", потому что к подобному шагу они также прибегли 2 недели назад.

"Как оказалось, это уже не первая пограничная экспедиция этой "команды". Менее чем через две недели назад овцы вышли на пограничную дорогу. Однако тогда они не решились пересекать границу", — добавляет лейтенант Петр Закелярж.

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