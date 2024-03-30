Теж ухилянти? Отара овець поставила на вуха прикордонників Польщі (відео)

Це вже не перша прикордонна експедиція цієї "команди"

У суботу, 30 березня, прикордонники на україно-польському кордоні зафіксували незаконний перетин пункту пропуску "Корчова-Краківець". Як виявилось, його здійснювала отара овець.

Про це пише видання "RMF24", цитуючи Пьотра Закеляржа, прессекретаря командира Бещадський відділ прикордонної служби (BOSG). Тварини підняли по тривозі прикордонників Польщі.

"Радари сповістили про наближення фігур до лінії кордону, а потім тварини перетнули кордон і почали пастися", — повідомляє він.

Працівники служби, за словами прессекретаря, чудово знають прикордонну зону та її мешканців, тому оперативно сповістили власника. Підбадьорене дзвінками власника стадо через деякий час повернулося до Польщі.

Прикордонники кажуть, що це отара "рецидивістів", бо до подібного кроку вони також вдалися 2 тижні тому.

"Як виявилося, це вже не перша прикордонна експедиція цієї "команди". Менш ніж за два тижні тому вівці вийшли на прикордонну дорогу. Однак тоді вони не вирішили перетинати кордон", – додає лейтенант Пьотр Закелярж.

Раніше "Телеграф" писав, що вовки не дали ухилянту бігти з України до Молдови.