Волки не дали уклонисту бежать из Украины в Молдову: детали курьеза

Несостоявшийся беглец сам сдался пограничникам

В Одесской области произошел необычный курьез. Мужчина, который хотел нелегально выехать из Украины, обратился к пограничникам за помощью, чтобы те спасли его от хищников.

Об этом рассказали Госпогранслужбе Украины. Несмотря на то, что беглец сам во всем признался, ему все равно грозит наказание.

Утром на горячую линию службы "Доверие" Госпогранслужбы Украины поступило сообщение с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что хотел незаконно пересечь границу Украины с Молдовой, но натолкнулся на волков. Он залез на дерево и смог связаться с пограничниками, чтобы те спасли его.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины со служебной собакой отправились на поиски беглеца. Его нашли недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области благодаря координатам, которые он сам скинул.

Несмотря на то, что мужчина сам сознался в том, что хотел сбежать из страны и, так сказать, сдался пограничникам, ему все равно придется нести административную ответственность.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, пограничники задержали таксиста, который хотел увезти пассажиров в Румынию. Сотрудники Госпогранслужбы уже вычислили заказчика.