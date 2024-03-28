Блокада польской границы: в Кабмине сделали неприятное признание, но надежда есть

У правительства "в полной боевой готовности" есть весь арсенал юридических инструментов, которые можно применить в ответ на недружественную торговую политику

Украина на сегодняшний день не имеет диалога с Польшей относительно решения проблемы по разблокированию границы. Но есть надежда, что ситуация разрешится.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

"Имея переговоры по мониторингу экспорта и импорта определенной продукции, у нас нет диалога относительно того, как завершить кризис, связанный с блокированием украинской границы", — говорит она.

По ее словам, со стороны польского правительства не видна готовность к уступкам. Стефанишина говорит, что Польша сама должна быть заинтересована в том, чтобы урегулировать ситуацию внутри страны, поскольку кризис уже имеет более широкую повестку дня, чем Украина – блокирование происходит и на границе с балтийскими странами, и с Германией.

"Это комплексная внутренняя ситуация, также связанная с выборами. И мы готовы пойти навстречу польской стороне, мы находимся с ними в диалоге. Но на сегодняшний день мы не видим понимания относительно того, как завершить эту кризисную ситуацию", — отметила вице-премьер.

Она также рассказала, что у правительства "в полной боевой готовности" есть весь арсенал юридических инструментов, которые можно применить в ответ на недружественную торговую политику.

"В то же время мы понимаем, что такой юридический процесс имел смысл в условиях более мирного времени. Это достаточно длительный процесс, тогда как нам нужно как-то выживать", — сказала Стефанишина.

Вице-премьер выразила надежду, что послы стран ЕС окончательно утвердят продолжение действия автономных торговых преференций для Украины.

В четверг, 28 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал визит в Польшу и уже встретился с тамошним коллегой Дональдом Туском.

"Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств. Будем говорить об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры. Рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений", — написал Шмыгаль в своем Телеграмме.

Встреча Дениса Шмыгаля и Дональда Туска началась с исполнения гимнов Украины и Польши в Варшаве. После этого состоится пленарная сессия представителей правительств обеих стран.

Чиновник приехал в Польшу. Фото — Денис Шмыгаль

Встреча лицом к лицу с Дональдом Туском. Фото — Денис Шмыгаль

Исполнение гимнов Украины и Польши в Варшаве. Фото — Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины и Польши. Фото — Денис Шмыгаль

Входят в здание. Фото — Денис Шмыгаль

Исполнение гимнов Украины и Польши в Варшаве. Фото — Денис Шмыгаль

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько Украина потеряет денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько наша страна потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.