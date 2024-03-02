Нашла тело ребенка, легла и плакала: фото служебной собаки на месте прилета "Шахеда" в Одессе растрогало сеть

Сейчас половина Одессы как Тара

Разбирать завалы после удара российского БПЛА по многоэтажке в Одессе спасателям помогают служебные собаки. Среди них есть Тара, кане корсо, которая после того, как нашла тело погибшего ребенка, легла и плакала.

Об этом написала украинская поэтесса Елена Балаба. История умилила сеть, которая искренне сочувствует всем, кто пострадал от российской агрессии.

"Сегодня Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями нашла тело погибшего ребенка на тех развалах. Легла и плакала. Пусть все зло вернется оккупантам", — говорится в сообщении.

Реакция сети

В комментариях украинцы начали выражать свое соболезнование страшной трагедии, а также писать, что животные гораздо лучше россиян, ведь испытывают всю боль.

Также пользователи сети отметили, что служебные собаки действительно могут расплакаться и загрустить во время таких операций, ведь, находя бездыханное тело, чувствуют собственную вину, что не успели спасти.

Некоторые комментаторы написали, что сегодня пол Одессы как Тара — в слезах и отчаянии.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне целенаправленно обстреляли многоэтажку в Одессе, ведь вблизи дома не было никаких военных объектов. От удара дрона погибли 5 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.