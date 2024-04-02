Росіяни обходять санкції через "крипту": ЗМІ з'ясували, як їм це вдається

Будь-які органи влади у світі мають дуже обмежені можливості відстеження розрахунків криптовалютою

Російські терористи використовують криптовалюту, щоб обходити західні санкції при купівлі товарів подвійного призначення – в тому числі компонентів для БПЛА, ракет та іншого високотехнологічного обладнання. Саме завдяки таким схемам росіянам вдається вдало та майже непомітно купувати на Заході велику кількість потрібних їм деталей та технологій.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначається, що найбільше росіяни використовують криптовалютний токен Tether, який є стандартним методом оплати на чорному ринку в усьому світі.

Наприклад, російський контрабандист та терорист Андрій Звєрєв через Tether оплачував товари з Китаю, призначені для підсанкційного концерну "Калашников". Концерн через терориста Звєрєва придбав електронні деталі для дронів, які вважаються товарами подвійного призначення та підпадають під первинні та вторинні санкції США та ЄС.

Проблема в тому, що органи влади мають дуже обмежені можливості відстеження розрахунків Tether та криптовалютою загалом. Це дуже сильно відрізняється від ситуації з емітованими урядами грошима у банківській системі. Наприклад, США не змогли оперативно відстежити оборудку Звєрєва, який конвертував мільйони доларів "Калашникова" у Tether, та переказав їх дистриб'ютору електроніки у Гонконзі. Після цього він спокійно перевіз вантажі через країни Центральної Азії, уникнувши таким чином митного контролю.

"Росія все більше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати свою війну проти України", – визнав на брифінгу заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Сполучені Штати тим часом роблять кроки у відповідь. Зокрема Міністерство фінансів США вимагає від Конгресу ухвалення закону, який дасть можливість Мінфіну блокувати транзакції у стейблкоїнах, деномінованих у доларах. Доречі, до останніх відноситься і Tether. А минулого тижня США впровадили санкції проти московської компанії, яка допомагала підсанкційному банку РФ здійснювати платежі у криптовалюті.

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.

Нещодавно в Сенаті США порекомендували американським виробникам мікросхем та інших електронних компонентів уникати випадків, коли мікросхеми їхнього виробництва знаходять у російській зброї. Оскільки останнім часом стало занадто багато таких випадків.

В російських ракетах та безпілотниках, якими терористи вранці 22 березня атакували Україну, було щонайменше 300 типів різних іноземних компонентів, а їхня загальна кількість склала понад 7,5 тисячі одиниць. Усі вони потрапили до Росії попри санкції, які впровадили західні держави.