"Хуже, чем Вьетнам": Борис Джонсон объяснил, почему победа России будет ударом для США

Это будет абсолютная катастрофа для Запада и США как мирового лидера

Если бы российскому диктатору Владимиру Путину удалось бы захватить Киев, то это было бы большим поражением для США, чем проигрыш во Вьетнаме. Ведь в случае проигрыша Украины получается, что НАТО впервые за 75 лет потерпит поражение в европейской войне.

Об этом сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с The Telgraph. Он также отметил, что "молится", чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокировку около 60 миллиардов долларов финансирования для Украины, сказав, что ситуация пасмурная, а задержка ужасающая.

Также Борис Джонсон убежден, что конечной целью президента России было захватить Киев: "Он (Путин — ред.) хочет взять под контроль всю страну. Если это произойдет, я думаю, что это будет абсолютная катастрофа для Запада, катастрофа для Америки и любой концепции американского лидерства. Я считаю, что это будет больший поворот событий, чем во Вьетнаме, – сказал он, – потому что это удар по НАТО, которое после 75 лет успеха впервые потерпело б неудачу в европейской войне".

По его мнению, отступление Запада из Афганистана в 2021 году не сравнится с победой России в Украине.

Отдаст ли Трамп Украину

В то же время Борис Джонсон считает, что, несмотря на красноречивые и категоричные заявления, Дональд Трамп на самом деле не отдаст Украину России, потому что это будет ударом по репутации Запада как мирового лидера.

"Я действительно не могу поверить, что любой американский президент или будущий американский президент захочет, чтобы это произошло во время его срока", – сказал Джонсон.

Мирное соглашение с РФ

Также бывший премьер Великобритании отметил, что украинцы не могли бы заключить реальное мирное соглашение, чтобы прекратить боевые действия.

Он сказал: "Нет никакого соглашения, которое они (украинцы — ред.) могут заключить с Путиным. Я имею в виду, что никто не подходит ко мне украдкой и не говорит: "О, но вы знаете, кстати, мы могли бы обменять это и это, и давайте заключим соглашение". Никто этого не предлагает".

Однако Борис Джонсон подчеркнул, что Путин может "покончить с этим" и все еще иметь возможность "одержать какую-нибудь моральную победу".

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Михаила Подоляка, война с Россией приблизится к завершению, когда Украина получит все необходимое количество оружия. Поскольку нанести тактическое поражение врагу по линии фронта все же возможно с учетом типа войны и с учетом креативности генштабов России и Украины.