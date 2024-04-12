"Он не остановится": министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером и сделал тревожный прогноз

Он рассказал, что общего у двух диктаторов

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну России против Украины с аннексией территории Чехословакии Адольфом Гитлером в 1938 году. Он также считает, что Европе следует готовиться к широкомасштабному нападению РФ.

Об этом он заявил вечером в среду, 11 апреля, на презентации новой книги о британском военном лидере Уинстоне Черчилле, пишет Bloomberg. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не остановится, когда закончится война против Украины.

"Он также это четко сказал. Так же четко, как Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", — сказал Писториус.

Министр обороны, рассматриваемый как возможный преемник Олава Шольца, на прошлой неделе призвал к ослаблению ограничений на заимствования Германии, чтобы помочь укрепить военные страны после того, как в 2027 году будет исчерпан специальный внебюджетный фонд на 100 миллиардов евро.

"Мы должны вернуть эту страну в положение, в котором она сможет защитить себя. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина, хотим ли мы облегчить ему это", — сказал Писториус.

Напомним, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что российская армия сейчас на 15% больше, чем в начале полномасштабного вторжения. Сейчас РФ на пути к тому, чтобы командовать крупнейшей армией на континенте.