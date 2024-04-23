Польша хочет получить ядерное оружие: реально ли это

Польша – единственная страна, которая после холодной войны высказалась за размещение ядерного оружия.

На днях президент Анджей Дуда заявил о готовности разместить в Польше американское ядерное оружие. По его словам, такая перспектива уже давно является темой переговоров Варшавы с Вашингтоном. "Телеграф" объясняет, возможно ли это.

Два варианта для Польши

Польша является единственной страной НАТО, которая после холодной войны выразила интерес к присоединению к договоренностям о распределении ядерного оружия.

"Включение Польши в это сотрудничество было бы очень заметным политическим сигналом членов Альянса в отношении России. Ядерное оружие пока еще не размещено на территории ни одной из стран восточного фланга", — говорится в одном из отчетов Польского института международных дел.

По данным аналитиков, рассматривали два варианта, как Польша может присоединиться. Первый — прямое размещение на территории страны американского ядерного оружия, а также наличие средств, адаптированных к его транспортировке. Более ограниченный вариант включает участие поляков путем сертификации польских самолетов F-35A на перенос ядерных бомб.

Первые новейшие истребители должны быть поставлены Варшаве на рубеже 2025-2026 годов. И именно они наиболее адаптированы к переносу последней модификации американских бомб B61-12.

"Самолетам F-35, вылетающим из Польши с ядерными бомбами, не нужно было бы дополнительно дозаправляться в воздухе или на земле, чтобы достичь своих целей в России… Таким образом, они могли бы начать контратаку легче, быстрее и с меньшим риском предупредить Россию о предстоящей операции, чем самолеты, вылетающие из отдаленных стран, которые сейчас участвуют в договоренностях по распределению ядерного оружия", — говорилось в отчете в конце прошлого года.

Чтобы держать бомбы подальше от восточных границ, эксперты предлагали вариант их размещения на будущих польских базах F-35 в западной (город Свидвин) или центральной (город Ласк) части Польши. Однако, по крайней мере, в прошлом году союзники Польши по НАТО считали сертификацию F-35 более приемлемым и более легким для реализации решением, отмечал аналитик Артур Качпржик.

"Нет оснований полагать, что Россия ответит на размещение американских ядерных бомб в Польше, атакуя их, если она не сделала этого против американских бомб, размещенных в Европе, или ядерных сил большой дальности стран НАТО. Советский Союз, в свою очередь, допускал присутствие в Европе гораздо большего количества ядерного оружия США, чем сегодня, включая ракеты средней дальности, способные поражать советскую территорию", — резонные тезисы, которые приводят польские специалисты.

Некоторые критики польского стремления ссылаются на Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, когда союзники по Альянсу подтверждали, что не имеют намерений, планов или причин для размещения ядерного оружия на территории новых государств-членов. И хотя Москва сама нарушила ряд положений акта, канцлер Германии Олаф Шольц в 2022 году призвал НАТО придерживаться этого документа.

В октябре 2022 года заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, комментируя намерения Польши, открыто заявил : "Соединенные Штаты не планируют разворачивать ядерное оружие на территории членов НАТО, присоединившихся к НАТО после 1997 года". Польша, напомним, стала членом Альянса в 1999 году.

Как в НАТО принимают ядерные решения

Бремя принятия решений по ядерным вопросам ложится на плечи 31 страны-члена Альянса, входящих в группу ядерного планирования (англ. Nuclear Planning Group). Единственная страна, которая в свое время решила не приобщаться к ней – Франция.

"Роль группы заключается в пересмотре, а при необходимости – адаптации ядерной политики альянса в свете вызовов международной среды. Она также соответственно корректирует процедуры планирования и консультаций", — отмечают в НАТО.

В польском вопросе окончательное слово, естественно, за Вашингтоном. И даже в случае все же одобрительного сигнала от США, соответствующих политических и военных решений (охранять эти объекты должны американские военные), дальше потребуются консультации в рамках группы ядерного планирования и общее согласование – даже для ядерной сертификации истребителей F-35A. Поэтому, вероятно, в ближайшее время каких-либо сдвигов в этом вопросе ожидать не стоит; особенно накануне выборов в США. Но в долгосрочной перспективе такое решение отвергать не стоит.

В то же время в столицах на Западе есть обеспокоенность, что любые дискуссии по поводу нового эпизода размещения американских ядерных бомб могут столкнуться с сопротивлением организаций, выступающих за ядерное разоружение. Ядерные вопросы в Европе в целом достаточно чувствительны к обсуждению и политически деликатны.

Ядерная тематика уже успела стать поводом для новых споров между президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Дональдом Туском.

Даже если Альянсу когда-нибудь придется прибегнуть к ядерной миссии, этому будет прежде всего предшествовать также политическое решение.

"Если бы НАТО должно будет выполнить ядерную миссию во время конфликта, оружие B-61 должны перевозить сертифицированные самолеты Альянса, известные как самолеты двойного назначения, при поддержке обычных сил со всего Альянса.

Однако ядерную миссию можно начать только после четкого политического одобрения группы ядерного планирования НАТО и получения разрешения от президента США и премьер-министра Великобритании", – такова официальная позиция Альянса.

Кроме самолетов, для операций с ядерным оружием войскам понадобится поддержка подразделений противоракетной обороны, которые защитили бы авиабазы и места расположения ядерного оружия США в Европе. Поэтому вопрос ядерной обороны должен идти только в тесной связи с развитием традиционных вооруженных сил.

Почему Варшава особенно обеспокоена

В прошлом году Кремль объявил о размещении тактического ядерного оружия в соседней с Польшей Беларуси. Довольно тревожная информация на фоне заявлений некоторых российских публичных деятелей вроде политолога Сергея Караганова, который по данным росСМИ, "может влиять на мнение секретаря Совбеза РФ Патрушева". Он открыто призвал превентивно нанести ядерный удар по Польше, чтобы "взломать волю Запада" и одержать победу в войне с Украиной.

Не уточняя количество ядерного оружия, в РФ заявили, что оставят за собой контроль над боеголовками в Беларуси. В начале этого года белорусы впервые включили "ядерку" в свою военную доктрину. Переброска оружия в РБ ознаменовала собой одну из самых западных точек размещения ядерного арсенала Москвы.

Есть мнение, что тем самым российский диктатор Владимир Путин преследует несколько целей:

— еще больше приблизить Беларусь к российской орбите и принуждению;

— запугать НАТО и в целом союзников на Западе, чтобы те отказались от тех или иных шагов по поддержке Украины;

— запугиваниями предотвратить гипотетический прямой конфликт РФ и НАТО. Россия до сих пор считает себя слабее НАТО и не хочет вступать в прямое столкновение с Альянсом ни в Украине, ни где-либо, поэтому намеренно повышает градус напряжения.

Вероятное развертывание или просто заявления о ядерном оружии в Беларуси, "под носом" у НАТО — часть картины, которую пытается вырисовать Путин как для Запада, так и для самих россиян. Вспомним, как накануне президентских "выборов" в марте 2024 года диктатор заявил, что Россия "технически готова" к ядерной войне. Его бравады радостно подхватили "военкоры", подпитывая восприятие РФ как "великой ядерной державы", а Путина — как сильного лидера, "держащего в страхе коллективный Запад".

До "выборов" замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что россияне не допустят собственного краха в войне: выбирая между развалом России и ядерным ударом по "красивым историческим местам" Киева, Берлина, Лондона, Вашингтона, выбор россиян будет очевиден, говорил он.

"Ядерное государство не может проиграть в войне", — заявил чиновник в соцсетях, прибегнув к угрозам.

К риторике подключилась и Русская православная церковь: в 2023 году патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие в бывшем СССР создавали по "божьему промыслу", что позволило России остаться свободной и независимой.

Последний случай: 22 апреля, через несколько дней после одобрения Конгрессом США законопроекта, включающего мощный пакет поддержки Киева, с новыми заявлениями включился министр иностранных дел России Сергей Лавров: заявил о том, что поддержка Украины ключевыми государствами Запада "создает риск ядерной конфронтации".

В отличие от демократического мира, где ядерное оружие рассматривается как крайняя мера, Путин и его единомышленники всячески пытаются нормализовать среди населения России идею его использования и своего рода оправдать подобный сценарий.

Ядерное оружие США в Европе: предыстория

Ядерное сдерживание 75 лет лежит в основе коллективной безопасности Североатлантического альянса. Три из 32 стран, входящих в НАТО, имеют свои ядерные силы – это Франция, Великобритания и США. Вашингтон при этом обладает самым большим ядерным потенциалом среди союзников.

Вдобавок к этому американские термоядерные бомбы B-61 расположены на территории нескольких государств Европы. По некоторым данным, в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Некоторые члены Североатлантического союза вносят свой вклад, предоставляя инфраструктуру и самолеты, сертифицированные для ядерной миссии. Речь идет о воздушных судах двойного назначения, которые ежедневно выполняют обычные полеты, а при соответствующем решении могут быть вовлечены в спецмиссии для оперативного развертывания ядерного оружия. К примеру, именно такие самолеты осуществляют задачи по воздушному мониторингу над странами Балтии.

Все это возможно благодаря "договоренностям о распределении ядерного оружия" (англ. Nuclear Sharing Arrangements). Они действуют среди союзников по НАТО с начала 1960-х годов. Их "предвестниками" были соответствующие двусторонние соглашения, по которым Штаты размещали ядерное оружие на Европейском континенте еще с середины 1950-х годов.

Этот механизм также предшествовал и был частью дискуссий перед заключением Договора о нераспространении ядерного оружия, одобренного Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года, и открытого для подписания того же года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Советский Союз в то время считал, что им выгоднее, если США развернут свое ядерное оружие в Европе, чем страны Европы будут развивать собственные ядерные возможности. Поэтому Кремль не выступил против уже существующих договоренностей между странами НАТО.

На сегодняшний день ядерные бомбы США на территории Европы остаются на попечении и контроле Америки в полном соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, что нужно для окончательного разрушения Керченского моста.