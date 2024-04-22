Мнения разделились: Туск обеспокоен заявлением Дуды о ядерном оружии

Туск поддерживает меры по укреплению польской безопасности, но…

В понедельник, 22 апреля, президент Польши Анджей Дуда сделал громкое заявление, что Варшава не отказалась от идеи размещения на своей территории ядерного оружия, если на это согласятся союзники НАТО. Премьер-министр Дональд Туск выразил свое недовольство этим словам.

На правительственной пресс-конференции он отметил, что с нетерпением ждет личной встречи с Дудой. Об этом пишет РАР.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос касается непосредственно и очень однозначно польской безопасности. И я хотел бы хорошо понять намерения господина президента", – сказал премьер Польши.

По его словам, он определенно поддерживает меры по укреплению польской безопасности. Однако считает целесообразным, чтобы "возможные инициативы были, прежде всего, очень хорошо подготовлены людьми, ответственными за это, и чтобы мы все были убеждены, что мы этого хотим".

"Эта идея очень массовая, я бы сказал, и очень серьезная, я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", – отметил Туск.

Напомним, в интервью газете Fakt Анджей Дуда подчеркнул, что если союзники примут решение "о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории, с целью укрепления безопасности восточного фланга НАТО", Варшава будет готова к этому.

Ранее "Телеграф" писал, что Дуда сделал новое заявление по поводу войны и возможных переговоров с РФ.