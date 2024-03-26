Ядерная промышленность возможна без России: Украина и еще одна страна ЕС усиливают сотрудничество

Пора снижать влияние России на рынок ядерного топлива

Украина вместе со Швецией планируют усилить свое сотрудничество в атомной отрасли. Это поможет странам обрести энергетическую безопасность даже без участия России.

Об этом идет речь на официальном сайте Министерства энергетики Украины. Этот вопрос обсудили во время встречи в Киеве министр энергетики Герман Галущенко и вице-премьер-министр, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш.

По словам Галущенко, для снижения влияния России на рынок ядерного топлива и атомных технологий в Европе, сотрудничество в атомной отрасли между Украиной и Швецией является приоритетом.

"Мы смогли показать другим странам, что будущее ядерной промышленности возможно без России: украинские специалисты "Энергоатома" работали вместе со специалистами завода компании Westinghouse в Швеции, чтобы создать технологию, позволившую нам использовать топливо западного производства на советских реакторах ВВЭР. Теперь это топливо успешно работает на Ровенской АЭС", — добавил он.

По мнению Галущенко, для устойчивости энергосистемы важно иметь сильную базовую генерацию. Которой для Украины стала атомная, она помогла нашему государству пережить уже третью зиму в условиях войны и атак на энергосистемы.

В ходе встречи Эбба Буш поддержала эти взгляды, отметив, что Швеция планирует развивать не только возобновляемую энергетику, но и атомную. По ее словам, важна стабильность и надежность генерации энергии для обеспечения энергетической безопасности стран. Это очень ценно в условиях непредсказуемых обстоятельств, поэтому Буш выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с Украиной в этом направлении.

Ранее "Телеграф" писал, что в штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции и упомянули об Украине.