Очередная пугалка: в НАТО прокомментировали ядерные угрозы Путина

В НАТО не видят реальной угрозы применения Путиным ядерного оружия, видят только попытки запугать западные страны

В НАТО не считают ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина чем-то действительно серьезным. Скорее, заявление диктатора, которое он заявил в послании Федеральному собранию, является очередной пугальницей, направленной на страны Запада.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанне в интервью испанской газете El País. По его словам, имеет место попытка психологического устрашения со стороны Путина.

"Мы не видим никакой непосредственной угрозы применения Россией этого оружия… Такие угрозы задействовать ядерное оружие мы слышим от российских лидеров минимум два года, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы, как Россия. Это очень безответственно, потому что когда вы владеете таким оружием, у вас также есть обязательства по сдержанности. Эти заявления являются частью их арсенала запугивания и психологического давления", – сказал Джоане.

Как писал "Телеграф", в четверг, 29 февраля, диктатор России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ заявил, что его планы в сфере вооружения якобы выполнены и ядерное оружие готово к применению в случае необходимости. В ЕС пренебрежительно прокомментировали это, указав на лживые утверждения диктатора. Также там назвали его заявления неприемлемыми.

Соединенные Штаты не напуганы угрозами Путина применить ядерное оружие. США уже неоднократно предупреждали Путина о роковых для России последствиях попытки применить ядерное оружие.

В ответ на угрозы применения ядерного оружия от Путина Китай призвал все страны с ядерным потенциалом к более взвешенным действиям. Важно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность, ведь в ядерной войне победителей не будет.