Си Цзиньпин поедет в Сербию на годовщину удара по посольству Китая: озвучена цель

Планируемый визит состоится в мае

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит столицу Сербии Белград по случаю 25-ой годовщины случайной бомбардировки американцами китайского посольства в городе. Тем самым он привлечет внимание к событию, которое вызвало антиамериканские протесты внутри страны, а также сработало на недоверие Пекина к НАТО.

Китайский лидер прибудет в Белград 7 мая. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с подготовкой визита.

"Во время бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году американские ракеты убили троих китайских журналистов в результате удара, который Белый дом позже назвал ошибкой и обвинил в этом неверные карты", — говорится в материале.

Трагедия сблизила Китай и Россию из-за антиамериканских настроений. Это привело к их партнерству, которое по сей день вызывает тревожность у Запада. Также укрепило их отношения вторжение путинских войск в Украину. США и ЕС усиливают давление на Си Цзиньпина, чтобы ограничить поддержку военной машины РФ со стороны Китая.

Сербия, к слову, не поддержала антироссийские санкции и этим визитом Си дает понять, что "Китай собирается поддержать Россию и углублять свое партнерство". Такое мнение по данному поводу выразил научный сотрудник по китайской политике в Центре политических исследований Азиатского института политики Нил Томас.

"Основная функция этих тесных отношений — балансировать против Америки", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что госсекретарь Энтони Блинкен планирует поездку в Китай, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Одним из них станет вопрос о поддержке Москвы со стороны Пекина.