Глава Украинского аналитического центра специально для "Телеграфа" объяснил, как Пекин навязывает российскому бизнесу свои правила игры

Китайская Народная Республика и Россия на этой неделе договорились о дальнейшем углублении стратегического сотрудничества. И хотя в недавнем телефонном разговоре президент США Джо Байден предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина не помогать россиянам в восстановлении военно-промышленной базы, что делается путем увеличения торгового оборота между РФ и КНР, официальный Пекин предупреждениям не внял.

Впрочем, это неудивительно, ведь Китай ведет свою игру. И за счет относительно дешевого сырья из России пытается спасти свою экономику. А там сейчас большие проблемы. Потому что в торговой войне США переиграли КНР.

Китай проиграл битву за инвестиции (старые инвесторы оттуда бегут, новые – не заходят), за рост экономики, за новые рынки сбыта, за удержание инфляции. Плюс – растет государственный долг.

И чтобы держаться на плаву, он использует Россию. Покупает там дешево нефть, причем не за юани (как просит РФ), а за рубли.

А рубль – это не валюта, особенно в его нынешнем состоянии. Затем Китай из купленной за рубли, да еще и со скидкой, нефти делает топливо и продает тем же США и Европе за доллары и евро соответственно. И прилично на этом зарабатывает.

И при таком раскладе КНР выгодно, чтобы российско-украинская война продолжалась как можно дольше. Ведь чем дольше будет война, тем слабее, зависимее от Китая станет Россия. И будет соглашаться на новые и новые уступки.

Китай уже подмял под себя чуть ли не половину российского рынка. Теперь подминает еще и территории на Дальнем Востоке. Пока в концессию, на десятки лет. А там – как пойдет.

При этом россияне буквально становятся китайскими вассалами. Простой пример. Если российская компания хочет провести внешнеэкономические расчеты в китайских юанях – ей этого делать нельзя. А вот китайские могут рассчитываться хоть юанями, хоть рублями.

То есть российскому бизнесу навязывают проводить такие расчеты только через китайские компании.