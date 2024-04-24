Сі Цзіньпін поїде до Сербії на річницю удару по посольству Китаю: озвучена мета

Запланований візит відбудеться у травні

Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає столицю Сербії Белград з нагоди 25-ї річниці випадкового бомбардування американцями китайського посольства у місті. Тим самим він приверне увагу до події, яка викликала антиамериканські протести всередині країни, а також спрацювала на недовіру Пекіна до НАТО.

Китайський лідер прибуде до Белграда 7 травня. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела, знайомі з підготовкою візиту.

"Під час бомбардування Югославії НАТО в 1999 році американські ракети вбили трьох китайських журналістів внаслідок удару, який Білий дім пізніше назвав помилкою і звинуватив у цьому невірні карти", — йдеться у матеріалі.

Трагедія зблизила Китай та Росію через антиамериканські настрої. Це призвело до їхнього партнерства, яке до сьогодні викликає тривожність у Заходу. Також зміцнило їхні стосунки вторгнення путінських військ в Україну. США та ЄС посилюють тиск на Сі Цзіньпіна, щоб обмежити підтримку військової машини РФ з боку Китаю.

Сербія, до речі, не підтримала антиросійські санкції і цим візитом Сі дає зрозуміти, що "Китай має намір підтримати Росію та поглиблювати своє партнерство". Таку думку висловив науковий співробітник з китайської політики в Центрі політичних досліджень Азіатського інституту політики Ніл Томас.

"Основна функція цих тісних відносин — балансувати проти Америки", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держсекретар Ентоні Блінкен планує поїздку до Китаю, щоб обговорити низку важливих питань. Одним із них стане питання про підтримку Москви з боку Пекіна.