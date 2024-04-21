Будет уговаривать Си не поддерживать Путина? Блинкен снова собрался в Китай

Блинкен собирается надавить на Си Цзиньпина о предоставлении китайской поддержки российским террористам

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Китай, чтобы обсудить несколько важных вопросов. Главным вопросом станет поддержка китайским режимом российских террористов в их войне против Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник из Государственного департамента США. Чиновник сказал новостной службе, что 24-26 апреля во время поездки в Китай Блинкен встретится с чиновниками китайского правительства Шанхае и Пекине.

"Три основные цели поездки в Китай. Во-первых, достичь прогресса по ключевым вопросам; во-вторых, четко и непосредственно выразить обеспокоенность по поводу двусторонних региональных и глобальных проблем; и в-третьих, обсудить ответственное управление конкуренцией", – пояснил источник.

Блинкен собирается надавить на Си Цзиньпина по поводу предоставления китайской поддержки российским террористам. Также он хочет обсудить с китайцами нарушение прав человека в Китае, китайскую несправедливую экономическую и торговую практику, ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку Китай оказывает влияние на Иран.

"И, конечно, госсекретарь обсудит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южнокитайском море и угрожающую риторику и безрассудные действия Северной Кореи… Также госсекретарь подтвердит важность мира и стабильности по отношению к Тайваню", — добавил чиновник.

Ранее мы писали о том, что Китай заявил, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также там опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.

Однако на самом деле это полное вранье. Китай в последнее время резко увеличил продажи российскому террористическому режиму технологий, которые можно использовать в военных целях. В частности, Китай продает террористам станки, микроэлектронику и другие технологии, которые россияне применяют для производства танков, самолетов, ракет и другого вооружения.