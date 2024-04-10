В США пригрозили Китаю за успехи России на войне – резкое заявление

Китай и Россия договорились о дальнейшем углублении стратегического сотрудничества

Вашингтон пригрозил Пекину, что сочтет его ответственным за успехи России на войне в Украине. Причиной этого является углубление сотрудничества РФ и Китая.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет DW.

"Соединенные Штаты прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем в стороне и не будем говорить, что все в порядке", — подчеркнул Кэмпбелл.

По его словам, США будут рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, поддерживаемый Китай и Северной Кореей.

"Это противоречит нашим интересам", — сказал он.

Для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является важнейшей миссией, добавил Кэмпбелл.

К слову, Китай и Россия договорились о дальнейшем углублении стратегического сотрудничества. Примечательно, что это произошло после того, как в США предостерег Пекин от поддержки Москвы в войне против Украины.

Как сообщалось ранее, Китай заявил, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также там опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.