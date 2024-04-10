В США пригрозили Китаю за успехи России на войне – резкое заявление
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Китай и Россия договорились о дальнейшем углублении стратегического сотрудничества
Вашингтон пригрозил Пекину, что сочтет его ответственным за успехи России на войне в Украине. Причиной этого является углубление сотрудничества РФ и Китая.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет DW.
"Соединенные Штаты прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем в стороне и не будем говорить, что все в порядке", — подчеркнул Кэмпбелл.
По его словам, США будут рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, поддерживаемый Китай и Северной Кореей.
"Это противоречит нашим интересам", — сказал он.
Для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является важнейшей миссией, добавил Кэмпбелл.
К слову, Китай и Россия договорились о дальнейшем углублении стратегического сотрудничества. Примечательно, что это произошло после того, как в США предостерег Пекин от поддержки Москвы в войне против Украины.
Как сообщалось ранее, Китай заявил, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также там опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.