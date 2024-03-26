Нечаянно раскрыл ложь Путина: Лукашенко сделал новое заявление о теракте в "Крокусе"

Диктатор РБ заверил, что стрелки не попали бы в Беларусь

Самопровоглашенный президент беларуси Александр Лукашенко заявил, что после теракта в "Крокус Сити Холле" нападающие пошли к украинско-российской границе, потому что не смогли попасть в Беларусь. Эта версия ставит под сомнения заявления Кремля, что группа вооруженных людей якобы готовилась изначально покинуть территорию страны, зайдя в Украину.

Об этом во вторник, 26 марта, пишет белорусское провластное издание "БЕЛТА". По словам беларусского "лидера", якобы кураторы стрелков знали, что они не зайдут в Беларусь.

"Они не могли уйти в Беларусь. Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) – они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что на дорогах были выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, были задействованы силы МВД, а также привлечены силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих.

"Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украино-российской границы", — отметил беларусский диктатор.

Важно отметить, что его слова противоречат тому, что сказал ранее Путин. Он говорил, что виновники стрельбы якобы бежали в сторону Украины.

"Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы", – говорил российский диктатор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Лукашенко заявил, что после теракта они с Путиным не спали сутки и были на связи. Также по его словам, у него якобы есть информация о кураторах, которую он сообщит лично своего коллеге диктатору.