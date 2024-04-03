НАТО без США: сможет ли Европа сама устоять в войне против РФ

Между членами Североатлантического альянса наметился раскол

Европа продолжает подготовку к большой войне с Россией. Более того, в противостоянии агрессору страны-члены НАТО, похоже, планируют рассчитывать только на собственные силы. По крайней мере, именно к этому европейских лидеров призвал глава немецкого оружестроительного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его мнению, ЕС следует создавать крупные специализированные оружейные группировки, которые могли бы конкурировать с американскими.

"Вашингтон дал понять, что больше не будет платить за защиту своих союзников, блокируя военную помощь Украине. США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем в Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, Европа останется совсем одна", – заявил Паппергер в интервью Financial Times.

Сохранит ли НАТО свою оборонную способность в случае выхода из Альянса США и как этот шаг повлияет на имидж американцев на континенте, "Телеграф" спрашивал у военного аналитика Дмитрия Снегирева.

"Целью является раскол блока НАТО изнутри"

– Насколько реалистичен сценарий выхода – юридического или фактического – США из блока НАТО?

– У США нет юридических оснований для выхода из блока НАТО. Этот тезис продвигает как американская сторона (в частности, команда Дональда Трампа), так и россияне. Очевидно, что целью является раскол блока изнутри. Сейчас мы видим активное навязывание нарративов о том, что финансирование Альянса происходит исключительно за счет американской стороны, а все предложения по увеличению отчислений в общую казну до 5% (озвученные Трампом на посту президента) не выполняют европейские партнеры.

В то же время РФ давно поняла, что США обладают ограниченными возможностями реакции в условиях военного обострения в нескольких точках земного шара. Именно поэтому россияне активно работают над созданием или поддержкой нескольких зон напряжения в разных частях света: война в Украине, хуситы в Красном море, ХАМАС на Ближнем Востоке, КНДР в Тихоокеанском бассейне, раздувание напряжения между КНР и Тайванем.

Первоочередная задача россиян: растягивание усилий США на несколько горячих точек на карте возможного военно-политического противостояния.

- У НАТО без США будет возможность противостоять РФ?

– Говорить о слабых возможностях стран ЕС нет оснований. Уровень военно-технической помощи Украине со стороны ЕС соразмерен с американским. За 2023 год США обеспечили нам военную поддержку на 23 млрд долл., тогда как Европа уже запланировала на 2024 год 24 млрд евро, плюс 50 млрд евро макроэкономической помощи.

Кроме того, ряд стран ЕС заявил об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП. Это серьезный прирост. Rheinmetall открыл несколько новых заводов по производству артиллерийских снарядов, что увеличит объем выпуска снарядов до одного миллиона единиц. Это уже превосходит способности русского ВПК. Добавьте к этому полученные заказы на создание ракет TAURUS и Storm Shadow.

Аналогичная ситуация наблюдается не только в Германии, но и в других странах НАТО. В Швеции и Норвегии прямо сейчас происходит резкая активизация развития ВПК. В некоторых из них производство снарядов сегодня работает круглосуточно.

Последние учения (самые масштабные со времен Холодной войны) именно европейских стран-членов НАТО по сценарию противодействия российской агрессии показали высокий уровень готовности армий. Участие в них приняли 90 тысяч личного состава. Еще 20 тысяч проработали аналогичный сценарий во время учений в Финляндии, Швеции и Норвегии. Беспрецедентные в своей масштабности военно-морские учения прошли в Балтийском море. В них было задействовано более 50 плавсредств, более 100 самолетов и вертолетов.

Все это свидетельствует о том, что страны НАТО отлично понимают угрозу непосредственного российского вторжения, перед которой оказалась Европа. Так что надежды РФ на то, что ЕС не рискнет воевать, не соответствуют действительности.

"Красных линий" для европейцев больше не существует"

– Выход США из Североатлантического союза будет означать потерю влияния американцев на континенте. Неужели Штаты могут пойти на это?

– Нет, они не пойдут на это. По крайней мере, в полном смысле слова "выход". Конечно, Трамп постарается ослабить позиции Европы в вопросе ее зависимости от военно-экономического потенциала США, что позволит Америке демонстрировать дальнейшую гегемонию и позиционировать себя как центр принятия решений и наибольшего влияния.

Впрочем, официальный выход из Альянса, как и существенное уменьшение или изменение характера военного присутствия США на Европейском континенте, исключены, ведь это не отвечает национальным интересам Америки. Давайте не забывать, что, несмотря на внутриполитические игрища в Штатах, их основным противником всегда была и остается Россия. В ослаблении именно ее позиций на экономическом, политическом и военном поле Европы американцы больше всего заинтересованы.

– Только в ослаблении? Как насчет полной победы над РФ – это все еще "красные линии"?

– Давайте называть вещи своими именами. Победить Россию военным путем США не могут. Это означает ядерную войну, победители в которой будут весьма условными. Поражение РФ в Украине, конечно, станет существенным фактором для снижения позиций России на мировой арене. Для достижения этой цели США прилагают определенные усилия.

Другое дело, что раскол между членами НАТО позволяет России играть на повышение ставок. Сегодняшние заявления Александра Лукашенко о подготовке Беларуси к войне и предыдущие разговоры о возможности реализации так называемого Сувалкского коридора свидетельствуют о повышении Россией градуса противостояния со странами НАТО, но пока не напрямую, а косвенно через Беларусь.

Не исключено, что РФ может в очередной раз использовать гибридный характер войны, когда под видом ВС РБ будут задействованы подразделения ВС РФ или квази-военные формирования как ПВК "Вагнер".

Хорошая новость состоит в том, что военно-политическое давление России на Европу нельзя назвать успешным. Последние заявления Эммануэля Макрона, Риши Сунака и главы МИД Финляндии четко показали, что в вопросе противостояния российской агрессии "красных линий" для европейцев больше не существует.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснял, что на самом деле может стоять за выпадами Трампа в сторону Альянса и насколько реалистичен сценарий, при котором республиканцу разрешат расколоть НАТО.