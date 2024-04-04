"Си Цзиньпин напрягся": в РФ назвали Китай приспешником НАТО

Российский тренер пловцов сравнил Олимпиаду с днем рождения, куда не позвали РФ

Тренер российских пловцов Сергей Чепик назвал Олимпийские игры в Париже соревнованием стран НАТО и их приспешников. При этом спортсменов из РФ пригласили на Игры, правда, в нейтральном статусе и с другими ограничениями.

Соответствующий комментарий Чепика приводит "Матч ТВ". В сети высмеяли тренера, который, по сути, назвал Китай и Северную Корею и других "приспешниками НАТО".

– Вы вообще следите за новостями по допуску к Играм? Или уже не обращаете внимания на этот процесс?

– Не обращаю. Вы читали олимпийскую хартию? Там все пункты нарушены. О каких Играх мы говорим? Это не Олимпийские игры. Заменена сама суть. Это соревнования стран НАТО и их приспешников, говоря языком плаката.

Если нас не приглашают на день рождения, мы не идем. Если только не хотим попасть под раздачу. Какой в этом смысл? – сказал Чепик.

В сети высмеяли слова Чепика. Пользователи отметили, что россиянин значительно расширил НАТО в своем воображении.

Напомним, слова мэра Парижа Анн Идальго о россиянах на Играх вызвали настоящую истерику в России. Не выдержал даже "голос российского биатлона" Дмитрий Губерниев, публично оскорбивший француженку.