Поводов для применения тактического ядерного оружия гораздо больше, говорит шеф-редактор Obozrevatel

Кремль решил прокачать европейские "ядерные" страхи… оказалось, что недавно крупнейшей угрозой был Пекин

Британская Financial Times "вдруг" получила доступ к 29 супертайным российским военным файлам: это позволило журналистам "навести резкость" на неизвестные ранее детали российской ядерной доктрины. Главный вывод буквально подрывает крышу: поводов для применения тактического ядерного оружия у московитов гораздо больше, чем они официально декларируют.

Слитым документам более 10 лет, но их суть вряд ли изменилась со временем: будто бы бункерный готов пулять тактическими ядерными боеголовками чуть ли не во время каждого испуга. На языке экспертов это звучит красивее: оперативный порог для использования ядерного оружия может быть очень низкий, если желаемого результата для кремля не достичь обычными средствами.

Порог — это совокупность факторов, которые приводят российские войска к "необратимой неспособности остановить враждебную агрессию" и влекут за собой "критическую ситуацию для государственной безопасности России".

Ядерный ответ может быть рефлексией на широкий спектр действий противника: от вражеского вторжения на территорию РФ до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами, 30% ее атомных ударных субмарин, 3-х или более крейсеров, 3- х аэродромов или одновременный удар по главному и резервному береговым командным центрам.

Отдельный документ ретранслирует палитру критериев потенциального ядерного удара, включая высадку врага на территории России, поражение пограничных подразделений или неизбежную атаку противника с применением обычного оружия. А вот мое любимое: "российские военные смогут использовать тактическое ядерное оружие для широкого спектра целей, включая сдерживание государств от использования агрессии […] или эскалации военных конфликтов", "прекращение агрессии", предотвращение российских войск от проигрыша сражений или территории для повышения эффективности русского флота. Фактически, когда-либо, где бы то ни было, и под любым предлогом.

Судя по всему, эту "тайную" страшилку расписывали лучшие креативщики российского генштаба, причем по заказу "самого". Ведь эти "новеллы" противоречат военной доктрине РФ, которая предусматривает право применять ядерную триаду исключительно в ответ на ядерную атаку противника или в случае агрессии против РФ, когда под угрозу поставлено само существование государства. Или, или… никаких "любых"… В одном Черном море Украина дала множество "оснований" для применения "ядерки", уже не говоря о деоккупации "новых территорий РФ".

Кстати: чтобы придать "ведомостям" большее значение, файлы нафаршированы информацией о том, кого РФ до недавнего времени считала вероятным противником: будете удивлены, еще десятилетие назад кремль ожидал вторжения Китая.

Московские элиты видели опасность именно в КНР… даже когда Путин создавал альянс с Пекином: восточный военный округ РФ регулярно отрабатывал многочисленные сценарии вероятного китайского вторжения.

"Вторая армия мира" училась первой наносить ядерный удар: "Северная федерация" соответствует тактическим боеголовкам, чтобы остановить "Юг" от продвижения 2-й волны сил вторжения, — типичный сценарий для таких учений.

Эта боязнь Китая не прошла до сих пор. С начальной широкомасштабной войны РФ против Украины, кремль перебросил немало сил с востока в Украину, и китайская граница не осталась обнаженной. Московия продолжает укреплять и тренировать свои ядерные силы на Дальнем Востоке. Многие из этих систем имеют дальность только для удара по КНР.

Есть вечные стихии на этой планете: вода, огонь и устрашение Запада. Уже понятно, что наши партнеры сегодня боятся не столько ядерной триады кремля, сколько самого Путина: он пугает их очень, чем любые боеголовки. Это практически единственное, что он делает квалифицированно.

Источник: сообщение Ореста в Телеграмм